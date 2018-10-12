Зарубежные СМИ отказываются от участия в конференции по инвестициям, которая должна пройти в Саудовской Аравии

В частности, об отказе от участия сообщили телекомпания СNN и газета Файнэншл таймс. Аналогичные заявления сделали несколько известных журналистов, которые собирались на конференцию.

Это связано с ситуацией вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги. 2 октября он пропал, войдя в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкая печать выдвинула предположение, что журналист был убит.

Делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию для обсуждения вопроса о журналисте, который пропал, войдя в посольство этой страны в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу. Ранее Турция приняла предложение Саудовской Аравии о создании совместной рабочей группы по расследованию дела Джамала Хашогги.