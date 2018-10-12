Зарубежные СМИ отказываются от участия в конференции по инвестициям, которая должна пройти в Саудовской Аравии
В частности, об отказе от участия сообщили телекомпания СNN и газета Файнэншл таймс. Аналогичные заявления сделали несколько известных журналистов, которые собирались на конференцию.
Это связано с ситуацией вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги. 2 октября он пропал, войдя в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкая печать выдвинула предположение, что журналист был убит.
Делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию для обсуждения вопроса о журналисте, который пропал, войдя в посольство этой страны в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу. Ранее Турция приняла предложение Саудовской Аравии о создании совместной рабочей группы по расследованию дела Джамала Хашогги.
Комментарии4
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avp235 12 октября 2018 | 15:40
Ну и тупые же саудиты - наступили на русские грабли! Своих, что ли, не хватает?
banyi4 12 октября 2018 | 15:42
Приедут все, вот посмотрите... тоже мне свободная пресса )) Партия скажет надо, комсомол ответит ЕСТЬ))) Это же саудиты, друганы пиндосов )
oneoretwo 12 октября 2018 | 15:48
...да, уж - репутация это серьезная штука, что никак не дойдет до плешивых...
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 15:58
Стоило Саудовской Аравии только заикнуться об отказе от оплаты американской "крыши", так тут же с разных сторон у неё стали возникать проблемы..