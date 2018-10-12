Правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишен
В постановлении кабинета министров говорится, что теперь водитель должен предъявить документы об оплате им всех штрафов за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, все лишенные прав водители должны будут проходить медосвидетельствование на наличие противопоказаний к управлению автомобилем.
Комментарии9
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abu_vgrobu 12 октября 2018 | 15:38
Да все эти условия будут распространяться на простых людей, а какая-нибудь МАра Багдасарян клала на эти условия. С прибором..
vladimir1967 12 октября 2018 | 15:50
abu_vgrobu: Мара Багдасарян образец соблюдения правил.пдд по сравнению со Слуцким и его неоплаченными 800 штрафами на.сумму 2 млн.
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 15:55
vladimir1967: А дело не в Маре Багдасарян, а в разделении людей на простых и тех, "кому положено", тех, кто "ды ты знаешь кто я такой". Слуцкий тоже относится к этой категории..
tvitov66 12 октября 2018 | 16:05
Фу..х - ПРОНЕСЛО! А я то думал что скажут видео с извинениями Рамзану в Ютюбе выкладывать
cromwel 12 октября 2018 | 15:45
А еще не изменять жене и не ругаться матом. Дебилы.
pavel_san 12 октября 2018 | 15:54
А у кого права не забирали, можно не оплачивать? Почему не обнулять права через 6-8 месяцев неуплаты штрафа?
timber_head 12 октября 2018 | 15:55
И где же этот водитель должен получить этот документ об оплате всех штрафов? Точно там же, где ему возвращают права, поскольку сейчас эти данные в базе и доступны каждому патрульному ДПС? Но, понятное дело, за отдельную денюшку?
sergo_25_26 12 октября 2018 | 15:56
Мне всё больше и больше нравится отношение правительства к росейскому стаду. Так их давить надо. Подстрекали пыню Крым забрать, теперь получайте сполна. Радовались войне на Донбассе и в Сирии - получайте. Медведев молодца. Теперь понизить пенсии и зарплаты и всё на Крым и Сирию. Может поубавится спеси у быдла.
nikolay333 12 октября 2018 | 16:01
В чём новость? Так оно и было.