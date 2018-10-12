Правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишен

В постановлении кабинета министров говорится, что теперь водитель должен предъявить документы об оплате им всех штрафов за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, все лишенные прав водители должны будут проходить медосвидетельствование на наличие противопоказаний к управлению автомобилем.