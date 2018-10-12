Супруга депутата из подмосковного города Щёлково, певица Оксана Яковлева оштрафована на 20 тысяч рублей
Супруга депутата из подмосковного города Щёлково, певица Оксана Яковлева (известная также по сценическому псевдониму Yaxana) оштрафована на 20 тысяч рублей. Она организовала съемки видеоклипа на Московской кольцевой автодороге, частично перекрыв движение. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как три девушки танцуют и поют на проезжей части. Сама певица вину не признала, сказав, что клип она не снимала, а только ехала на съемки, но по дороге машина сломалась, и они решили устроить репетицию, чтобы согреться.
На МКАДе из-за этого собралась пробка, в которой, по словам очевидцев, оказалось и несколько «скорых».
Комментарии11
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kottigr1 12 октября 2018 | 15:38
А вот ли бы пела «Богородица, Путина прогони!» отделалась бы только "двушечкой"...
pattrick 12 октября 2018 | 15:41
Супруга депутата из подмосковного города Щёлково, певица Оксана Яковлева оштрафована на 20 тысяч рублей...
Депутата Алексея Яковлева нужно размандачить и устроить дворником в Щёлково, пусть МКАД подметает.
avp235 12 октября 2018 | 15:42
Блондинка?
compare 12 октября 2018 | 15:43
это не та мера...если бы это сделала обычная(хотя эта кошелка,обычней обычной.но надо учитывать "правила" нашего детсада)девчонка со своими партнерами,им бы инкриминировали "незаконный митинг ,создавший опасную обстановку на дороге и препятствовавший своевременному проезду "скорой помощи",чем создалась опасность для жизни многих граждан" и насчитали такое "лет",в бонус,что мало не показалось бы. а чем эта пищалка лучше? докажите.что закон есть и он "справедлив"(улыбнуло) и "обдайте"холодным душем беспристрастности эту обнаглевшую бабенку....
noxepy_88 12 октября 2018 | 15:47
Очень специальные люди. Оторва жена выкладывает похабень с тегом #схожусума в свою инсту, а муж отвечает, с одобрением, "Жоп, чо это ты творишь без меня". Очень мило.
cromwel 12 октября 2018 | 15:48
Депутатская шлюшка. Клипы она снимает. Такую суку вместе с депутатом к станку на заводе приковать надо. А лучше на зону.
yralez 12 октября 2018 | 15:49
Они это делают, потому они это могут.
Плевать им на копеечные для штрафы, которые и так то дали по принуждению.
Почему же никто не выбросил их с дороги, не закрутили мондовошкам руки и не отволокли в полицию ?
А если бы она перекрыла дорогу мусоровозам ?
izleningrada 12 октября 2018 | 15:51
у власти дебилы , в лучшем случае - кто попало
pattrick 12 октября 2018 | 16:01
izleningrada:
Это называется - демократия, власть популистов, выскочек и трепачей.
tv_victim 12 октября 2018 | 16:02
Видел я этот "клип".... Редкостное позорище! Как они не понимают, как смешны и постыдны их "рисовки"? С такой "ылитой" у страны нет будущего.
pattrick 12 октября 2018 | 16:04
tv_victim:
На подтанцовке классные девушки, очень стройные.