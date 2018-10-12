Супруга депутата из подмосковного города Щёлково, певица Оксана Яковлева оштрафована на 20 тысяч рублей...

Супруга депутата из подмосковного города Щёлково, певица Оксана Яковлева (известная также по сценическому псевдониму Yaxana) оштрафована на 20 тысяч рублей. Она организовала съемки видеоклипа на Московской кольцевой автодороге, частично перекрыв движение. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как три девушки танцуют и поют на проезжей части. Сама певица вину не признала, сказав, что клип она не снимала, а только ехала на съемки, но по дороге машина сломалась, и они решили устроить репетицию, чтобы согреться.

На МКАДе из-за этого собралась пробка, в которой, по словам очевидцев, оказалось и несколько «скорых».