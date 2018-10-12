В «Единой России» поддержали увольнение регионального министра Соколовой после ее высказываний о прожиточном минимуме
Секретарь саратовского отделения партии Иван Кузьмин сказал, что чиновник, занимающий высокий пост, должен отдавать отчет своим словам и в свой работе, в первую очередь, думать о людях.
В ЮТьюбе появилось видео, где Соколова рассказывает — как можно прожить на сумму, которая предусмотрена прожиточным минимумом для приобретения продуктов питания.
Комментарии11
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compare 12 октября 2018 | 15:34
ясно...а говорил,что не "заглядывает в интернет".....если "едиро"сразу закивали головками,подобно китайским болванчикам,можно не сомневаться,откуда "упала дождинка"...
vladimir1967 12 октября 2018 | 15:36
И надо уволить всю пжив которая приняла все эти законы.
drgonish 12 октября 2018 | 15:51
vladimir1967:
Едва ли ты вспомнишь хоть один из "этих".
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 15:36
Вся эта едросня, равно как члены правительства различного уровня, депутаты и тому подобное чиновничество думают точно так же, но у них хватает ума не говорить этого вслух, а тем паче на камеру. Эта оказалась непроходимой дурой, за что и была уволена, а вовсе не за озвученное..
gvs 12 октября 2018 | 15:37
Такими темпами вся ПЖиВ скоро уйдет в оппозицию самоёй себе )))
polsan 12 октября 2018 | 15:38
Так если они - эти хорошо питающиеся за деньги налогоплательщика депутаты, все поголовно считают, что так жить нельзя и надо думать о людях, почему же они не меняют этот прожиточный уровень, чтобы на него можно было бы жить человеку, оставаясь при этом человеком?!! А так это похоже больше на лицемерие!
zloy_sok 12 октября 2018 | 15:43
Угу, а те кто придумал этот " прожиточный" минимум не уволили... как всегда торжество логики в Едро!
drgonish 12 октября 2018 | 16:00
zloy_sok:
Т.е. он не нужен?
Или сколько ты бы установил прожиточный минимум и на каком основании?
elixer 12 октября 2018 | 15:47
Соколова не посчитала духовные продукты выпускаемые Соловьевым и Киселевым по указанию партии и равномерно распределенные по всем головам россиян.
cromwel 12 октября 2018 | 15:50
Ага, подпевалы. Сами такие же как и она. Полсто очкуют за свои теплые места
vumba 12 октября 2018 | 15:51
Да ладно уволили. Она своя в доску, результат отрицательной селекции чиновника. Это сейчас в путинском королевстве в тренде, симфония во славу расцвета чиновничьей мысли и заката здравого смысла и заурядного сострадания к ближним.