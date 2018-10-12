В «Единой России» поддержали увольнение регионального министра Соколовой после ее высказываний о прожиточном минимуме

Секретарь саратовского отделения партии Иван Кузьмин сказал, что чиновник, занимающий высокий пост, должен отдавать отчет своим словам и в свой работе, в первую очередь, думать о людях.

В ЮТьюбе появилось видео, где Соколова рассказывает — как можно прожить на сумму, которая предусмотрена прожиточным минимумом для приобретения продуктов питания.