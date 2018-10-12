Кремль обещает защищать православных на Украине, если дойдет до противоправных действий
Если на территории Украины будут осуществляться насильственные действия против православных, то Россия будет их защищать. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что защита православных на территории Украины будет осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами.
Комментарии66
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gvs 12 октября 2018 | 15:07
Ждем Вежливых Зеленых Попов ))))
banyi4 12 октября 2018 | 15:10
gvs: Это просто последнее предупреждение)
pattrick 12 октября 2018 | 15:11
Если на территории Украины будут осуществляться насильственные действия против православных, то Россия будет их защищать...
Украинцы - свиньи, они уважают только силу, уважают только тех людей, у кого тяжёлая рука и крепкая длинная палка. Точно как грузины.
yuriyp 12 октября 2018 | 15:13
pattrick: Хорошо, что есть Патрик с тяжелой рукой и крепкой длинной палкой...
tvitov66 12 октября 2018 | 15:19
yuriyp: эта кремлядь нам много что обещала - не поднимать налоги, не увеличивать пенсионный возраст, сдерживать рост цен на бензин ... так что врёт 146% - она ВСЕГДА ВРЁТ!
alger 12 октября 2018 | 15:20
yuriyp: и розовенькой попкой для хмурых бородатых попов
gonduras_on_colima 12 октября 2018 | 15:29
// Кремль обещает защищать православных на Украине, если дойдет до противоправных действий //
Визгливый голосок из международного петушатника услышан.
А неплохо бы начать с защиты православных на России - это как-то поближе будет.
Или кремлядям проще защищать мусульман в Сирии?
dataan 12 октября 2018 | 15:38
Ну еже ли не поверят в это предостережение Кремля, то пусть попробуют дернуться. Видать коклам надо всё на своей шкуре испытать. :)
gonduras_on_colima 12 октября 2018 | 15:42
dataan: // Ну еже ли не поверят в это предостережение Кремля, то пусть попробуют дернуться. //
Ваатан, однажды в Одессе, в начале мая, уже поробовали дёрнуться.
До сих пор жалуются на жизнь.
Так что милости просим, православнутые на всю голову.
pravdatut 12 октября 2018 | 15:43
dataan: калцапы лезут не в своё дело.
poluputing 12 октября 2018 | 15:17
pattrick: патруся - вы нацист, переделавший известное "русиш-швайн" на свой кацапский манер
protoukrop 12 октября 2018 | 15:41
poluputing: Под флагами УПА с 1991 г. ходят зигуют и орут русофобские кричалки в Киеве и Львове, а нациками оказываются москали. Умом укропа не понять.
gennady_77 12 октября 2018 | 16:05
protoukrop: наверное, за 27-то лет зигования и русофобских кричалок ни одного москаля уже и не осталось в живых, не?
specsalos 12 октября 2018 | 15:19
pattrick: Шо то "сильные" россияне только на слабых соседей находят в себе смелость нападать и грабить... И шо-то от этого россиян уважают все меньше и меньше... Ну и правда, кому такие е-тые нужны, с таким же "вождем"?
protoukrop 12 октября 2018 | 15:43
specsalos: /Шо то "сильные" россияне только на слабых соседей находят в себе смелость нападать/ А как же быть с заявлениями Пороха что армия Украины одна из сильнейших в Европе. Вы там хотя бы договаривайтесь одинаково пиз.еть.
banyi4 12 октября 2018 | 15:22
pattrick: Не хотелось бы, но... видно...(
pattrick 12 октября 2018 | 15:24
banyi4:
Есть такие люди, которым хорошая трёпка только на пользу.
polikarpich 12 октября 2018 | 15:30
pattrick: Не спорю. Ты один из таких.
blahovdav 12 октября 2018 | 15:24
pattrick: Украинцы - свиньи, они уважают только силу, уважают только тех людей, у кого тяжёлая рука и крепкая длинная палка. Точно как грузины.\\\\\\Вонючая путлеровская свинка опять попутала? Неделю назад был в Турции...Тех существ, которые там орали и мычали на матерно русском и свиньями обозвать-что похвалить...
grigol331 12 октября 2018 | 15:55
pattrick: pattrick: Украинцы - свиньи
_____
Это:
Матвиенко, Кириенко, Островенко, Мутко, Голодец, Прихлдько, Козак, Галушка, Чуйченко, Ковальчук (2 раза), Фурсенко (2 раза), Тимченко, Бабич, Меняйло, Полтавченко, Линец, Слюсарь, Боцко, Дерипаска, Федун, Мельниченко, Пономаренко, Скоробогатько, Троценко и др. друзья фуйла.
dzeniss 12 октября 2018 | 16:08
pattrick: Интересно, а что "уважают" московиты?! ))) О, я знаю что - ХАЛЯВУ! Жить за чужой счет во все времена. И это исторический ФАКТ!
echo_shar 12 октября 2018 | 15:29
banyi4: gvs:
Эффективным был бы точечный ракетный удар по резиденциям военных преступников - Пороша, Турчинова и Авакова.
poluputing 12 октября 2018 | 15:37
echo_shar: при вашей славной "точечности" снова по Воронежу зафигачите? Мудилы с неопределённой траекторией
echo_shar 12 октября 2018 | 15:45
poluputing:
Вроде же нормально Калибры летают...
grigol331 12 октября 2018 | 16:00
echo_shar:
Эффективным был бы точечный удар тебе между глаз, щоб не гавкав.
tadolg 12 октября 2018 | 15:32
banyi4: этттто как? Кирилла с кадилом потяжелее пошлют?
specsalos 12 октября 2018 | 15:46
gvs: Раскол православия станет концом "русского мира", который вернется в границы Российской Федерации. Этот вполне закономерный процесс мог бы тянуться еще несколько десятилетий, если бы не неистребимая тяга Путина к воровству. Если бы Путин не аннексировал Крым и не оккупировал часть Донбасса, РПЦ по-прежнему хозяйничала бы в Украине и ни о каком расколе речи бы сегодня не шло... Так что к многочисленным "подвигам" Владимира Таврического можно прибавить еще один — раскол мирового православия".
vladimirbelarus 12 октября 2018 | 15:08
Ждём провокацию фашистского кремля с сожжением "православных" в церкви московской епархии
protoukrop 12 октября 2018 | 15:46
vladimirbelarus: Православные храмы МП на Украине чаще всего в 90-хх жгли, когда Путин чемоданы за Собчаком носил, а в России либерал Ельцин правил. Это ответ о том, кто настоящие фашисты.
vladislav 12 октября 2018 | 15:08
Ой, а может не надо???
sensei54 12 октября 2018 | 15:12
vladislav: Поздно. Слово сказано. Да и "бендеровская бумажка" уже готова и ждет своего часа.
Правда, Валя потом снова скажет, что ей дали не ту бумажку, но это будет уже другая история...
kottigr1 12 октября 2018 | 15:15
vladislav: В Грозном русских уже защитили, теперь ИХТАМНЕТ!...
protoukrop 12 октября 2018 | 15:51
kottigr1: Так благодаря вам псевдолиберастам, которые визжали как поросята в ответ на призывы ввода войск в Чечню, их там и нет. Если бы войска ввели вовремя, в начале 90-х, полмиллиона русских не потеряли бы свои дома.
kottigr1 12 октября 2018 | 15:55
protoukrop: Что-то гормоны у вас разыгрались.. Всё "ввести" и "ввести"..
Вы много потеряли от того, что от огрызка СССР в виде РФ отвалились такие "сочные" куски как Узбекистан, Туркмения, Азербайджан и прочие Республики Средней Азии ? Там ведь русских гнобили так же как и в Чечне..
РФ вывезти всех русских на родную землю никто не мешал.
kryimzdick 12 октября 2018 | 15:10
Десятилетиями на территории Украины МИРНО уживаются верующие самых разных конфессий. В то время как в России унаковерующих давят.
poluputing 12 октября 2018 | 15:19
kryimzdick: во-во, иеговисты в Украине отлично себя чувствуют и Хиз Бут никакой не запрещён. А в Рассее сплошные экстремисты
kryimzdick 12 октября 2018 | 15:27
poluputing: факт тот, что никто никого не давит, не запрещает и не бьет, как в России, и если начнется по религиозным мотивам буча, то только по милости московского патриархата. Потому что Украина страна очень многоукладная и они умеют жить мирно.
stakanoff 12 октября 2018 | 15:20
kryimzdick: а также онаковерующих, енаковерующих...
tv_victim 12 октября 2018 | 15:14
Ой, а как? Бомбежки будут?
poluputing 12 октября 2018 | 15:22
tv_victim: а как же, причём прицельно по русскоязычным православным
alger 12 октября 2018 | 15:33
tv_victim: исключильно Воронежа и может чУть-чуть Ростова
haltttttt 12 октября 2018 | 15:14
Не удивлюсь, если завтрей, у Соловья, услышу, что украинцы распяли Христа.
avp235 12 октября 2018 | 15:21
haltttttt:
Тогда он будет вынужден признать, что Христос - украинец.
testmeter 12 октября 2018 | 15:53
avp235: Так это и так известно - он Йосип Христенко
alger 12 октября 2018 | 15:31
haltttttt: вы это бросьте, за свое героическое прошлое мы и Соловью пасть порвем
poluputing 12 октября 2018 | 15:39
haltttttt: причём в трусиках
protoukrop 12 октября 2018 | 15:55
haltttttt: /Не удивлюсь, если завтрей, у Соловья, услышу, что украинцы распяли Христа/.
Согласно свидомым догмам Христос був справжним украинцем и размовлял украинскою мовою. Поэтому Соловей никакого укра такими байками в заблуждение не введет.
janychar 12 октября 2018 | 15:15
С таким защитником можно не сомневаться, что дойдёт до противоправных действий.
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 15:17
Отойди отец Онуфрий, ото обоссу..
grigol331 12 октября 2018 | 16:03
abu_vgrobu:
Ты уже и обосрал, только вот штаны снять забыл.
vblack 12 октября 2018 | 15:17
И шо? Это намёк на "не только"? Угроза опять активную войну начать? Так эта угроза никогда с начала войны не снималась
Слова ни о чём.
natayak 12 октября 2018 | 15:19
Да, все знают, что Кремль братушек защищать готов всегда и независимо от их желания.
oneoretwo 12 октября 2018 | 15:21
...там, где "церковь" держится на штыках, других мыслей и быть не может...
sergirusso 12 октября 2018 | 15:23
Еще раз опустят "защитников"...
vova6_let 12 октября 2018 | 15:25
Зеленые человечки в рясах-это оригинально !
sergirusso 12 октября 2018 | 15:37
vova6_let: Это называется ислам...
cromwel 12 октября 2018 | 15:26
Сабж как бы намекает... Вежливые попы размахивающие кадилами уже строятся во внутреннем дворе Лубянки.
prade 12 октября 2018 | 15:30
Упаси бог от "защиты" кремлевских. На Донбассе они уже пятый лет "защищают" русских.
dimavosko 12 октября 2018 | 15:37
А католиков не будут? А буддистов?
Почему? Что за дискриминация!
genio_eu 12 октября 2018 | 15:38
... а может лучше в живых оставим?
rash 12 октября 2018 | 15:48
А не плохо бы узнать - сколько православных украинцев Кремль убил на Донбассе.
yralez 12 октября 2018 | 15:54
А свидетелей Иеговы ?
Вот если они тоже будут русскими путриотами в Украине ?
marchuk 12 октября 2018 | 15:55
)) Православных будут защищать от левославных? Или от православных же? А как разобрать кто есть кто? Они ж все рускоговорящие. И, как оказалось, еще православнее самих "радетелей" за "веру".
vladimir1967 12 октября 2018 | 15:55
Защита "русского" мира цартьком на донбассе уже стоила жизни десяткам тысяч украинцев."Защита "православных обернется миллионамипогибших.
ppvngavr 12 октября 2018 | 15:58
Все те, кого "защитила Россия", живут в настоящем аду. Такую же участь Кремль обещает "православным" в Украине. НЕ ДОЖДУТЬСЯ!
Поздравляю Украину со свершением! Произошел перелом в деле создания национально-ориентированной православной церкви!
Иерархи Константинопольской Вселенской церкви не поддались угрозам, шантажу и подкупам со стороны бывшей империи и поступили по совести и в согласии со здравым смыслом и реальностью. Это означает, в частности, что человечество еще не утратило иммунитет к вирусу саморазрушения и будет жить и развиваться дальше.
Теперь папа Франциск и патриарх Варфоломей - два духовных лидера современной Цивилизации.
P.S. Тот, кто думает, что отторжение Крыма и части Донбасса от Украины произойдет безболезненно и экономический, политический, военный, а теперь еще и религиозный, конфликт России с Украиной, по словам Путина, сам по себе рассосется через пару-тройку лет, глубоко заблуждаются. Этот конфликт - на многие десятилетия, если не на столетия. О религиозном аспекте этого конфликта читайте в публикации:
"Русская и Украинская православная церкви": https://www.proza.ru/2018/09/23/1157
dzeniss 12 октября 2018 | 16:04
"защищать православных... от противоправных действий" // Эй, вы, там на верху, не топочите, как слоны... это уж точно не ваша епархия!!! Мухи отдельно, а церковь отдельно...