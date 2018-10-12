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15:04, 12 октября 2018

Кремль обещает защищать православных на Украине, если дойдет до противоправных действий

Если на территории Украины будут осуществляться насильственные действия против православных, то Россия будет их защищать. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что защита православных на территории Украины будет осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами.

Комментарии

66

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gvs 12 октября 2018 | 15:07

Ждем Вежливых Зеленых Попов ))))

banyi4 12 октября 2018 | 15:10

gvs: Это просто последнее предупреждение)

pattrick 12 октября 2018 | 15:11

Если на территории Украины будут осуществляться насильственные действия против православных, то Россия будет их защищать...

Украинцы - свиньи, они уважают только силу, уважают только тех людей, у кого тяжёлая рука и крепкая длинная палка. Точно как грузины.

yuriyp 12 октября 2018 | 15:13

pattrick: Хорошо, что есть Патрик с тяжелой рукой и крепкой длинной палкой...

tvitov66 12 октября 2018 | 15:19

yuriyp: эта кремлядь нам много что обещала - не поднимать налоги, не увеличивать пенсионный возраст, сдерживать рост цен на бензин ... так что врёт 146% - она ВСЕГДА ВРЁТ!

alger 12 октября 2018 | 15:20

yuriyp: и розовенькой попкой для хмурых бородатых попов

gonduras_on_colima 12 октября 2018 | 15:29

// Кремль обещает защищать православных на Украине, если дойдет до противоправных действий //
Визгливый голосок из международного петушатника услышан.
А неплохо бы начать с защиты православных на России - это как-то поближе будет.
Или кремлядям проще защищать мусульман в Сирии?

dataan 12 октября 2018 | 15:38

Ну еже ли не поверят в это предостережение Кремля, то пусть попробуют дернуться. Видать коклам надо всё на своей шкуре испытать. :)

gonduras_on_colima 12 октября 2018 | 15:42

dataan: // Ну еже ли не поверят в это предостережение Кремля, то пусть попробуют дернуться. //
Ваатан, однажды в Одессе, в начале мая, уже поробовали дёрнуться.
До сих пор жалуются на жизнь.
Так что милости просим, православнутые на всю голову.

pravdatut 12 октября 2018 | 15:43

dataan: калцапы лезут не в своё дело.

poluputing 12 октября 2018 | 15:17

pattrick: патруся - вы нацист, переделавший известное "русиш-швайн" на свой кацапский манер

protoukrop 12 октября 2018 | 15:41

poluputing: Под флагами УПА с 1991 г. ходят зигуют и орут русофобские кричалки в Киеве и Львове, а нациками оказываются москали. Умом укропа не понять.

gennady_77 12 октября 2018 | 16:05

protoukrop: наверное, за 27-то лет зигования и русофобских кричалок ни одного москаля уже и не осталось в живых, не?

specsalos 12 октября 2018 | 15:19

pattrick: Шо то "сильные" россияне только на слабых соседей находят в себе смелость нападать и грабить... И шо-то от этого россиян уважают все меньше и меньше... Ну и правда, кому такие е-тые нужны, с таким же "вождем"?

protoukrop 12 октября 2018 | 15:43

specsalos: /Шо то "сильные" россияне только на слабых соседей находят в себе смелость нападать/ А как же быть с заявлениями Пороха что армия Украины одна из сильнейших в Европе. Вы там хотя бы договаривайтесь одинаково пиз.еть.

banyi4 12 октября 2018 | 15:22

pattrick: Не хотелось бы, но... видно...(

pattrick 12 октября 2018 | 15:24

banyi4:

Есть такие люди, которым хорошая трёпка только на пользу.

polikarpich 12 октября 2018 | 15:30

pattrick: Не спорю. Ты один из таких.

blahovdav 12 октября 2018 | 15:24

pattrick: Украинцы - свиньи, они уважают только силу, уважают только тех людей, у кого тяжёлая рука и крепкая длинная палка. Точно как грузины.\\\\\\Вонючая путлеровская свинка опять попутала? Неделю назад был в Турции...Тех существ, которые там орали и мычали на матерно русском и свиньями обозвать-что похвалить...

grigol331 12 октября 2018 | 15:55

pattrick: pattrick: Украинцы - свиньи
_____
Это:
Матвиенко, Кириенко, Островенко, Мутко, Голодец, Прихлдько, Козак, Галушка, Чуйченко, Ковальчук (2 раза), Фурсенко (2 раза), Тимченко, Бабич, Меняйло, Полтавченко, Линец, Слюсарь, Боцко, Дерипаска, Федун, Мельниченко, Пономаренко, Скоробогатько, Троценко и др. друзья фуйла.

dzeniss 12 октября 2018 | 16:08

pattrick: Интересно, а что "уважают" московиты?! ))) О, я знаю что - ХАЛЯВУ! Жить за чужой счет во все времена. И это исторический ФАКТ!

echo_shar 12 октября 2018 | 15:29

banyi4: gvs:
Эффективным был бы точечный ракетный удар по резиденциям военных преступников - Пороша, Турчинова и Авакова.

poluputing 12 октября 2018 | 15:37

echo_shar: при вашей славной "точечности" снова по Воронежу зафигачите? Мудилы с неопределённой траекторией

echo_shar 12 октября 2018 | 15:45

poluputing:
Вроде же нормально Калибры летают...

grigol331 12 октября 2018 | 16:00

echo_shar:
Эффективным был бы точечный удар тебе между глаз, щоб не гавкав.

tadolg 12 октября 2018 | 15:32

banyi4: этттто как? Кирилла с кадилом потяжелее пошлют?

specsalos 12 октября 2018 | 15:46

gvs: Раскол православия станет концом "русского мира", который вернется в границы Российской Федерации. Этот вполне закономерный процесс мог бы тянуться еще несколько десятилетий, если бы не неистребимая тяга Путина к воровству. Если бы Путин не аннексировал Крым и не оккупировал часть Донбасса, РПЦ по-прежнему хозяйничала бы в Украине и ни о каком расколе речи бы сегодня не шло... Так что к многочисленным "подвигам" Владимира Таврического можно прибавить еще один — раскол мирового православия".

vladimirbelarus 12 октября 2018 | 15:08

Ждём провокацию фашистского кремля с сожжением "православных" в церкви московской епархии

protoukrop 12 октября 2018 | 15:46

vladimirbelarus: Православные храмы МП на Украине чаще всего в 90-хх жгли, когда Путин чемоданы за Собчаком носил, а в России либерал Ельцин правил. Это ответ о том, кто настоящие фашисты.

vladislav 12 октября 2018 | 15:08

Ой, а может не надо???

sensei54 12 октября 2018 | 15:12

vladislav: Поздно. Слово сказано. Да и "бендеровская бумажка" уже готова и ждет своего часа.
Правда, Валя потом снова скажет, что ей дали не ту бумажку, но это будет уже другая история...

kottigr1 12 октября 2018 | 15:15

vladislav: В Грозном русских уже защитили, теперь ИХТАМНЕТ!...

protoukrop 12 октября 2018 | 15:51

kottigr1: Так благодаря вам псевдолиберастам, которые визжали как поросята в ответ на призывы ввода войск в Чечню, их там и нет. Если бы войска ввели вовремя, в начале 90-х, полмиллиона русских не потеряли бы свои дома.

kottigr1 12 октября 2018 | 15:55

protoukrop: Что-то гормоны у вас разыгрались.. Всё "ввести" и "ввести"..
Вы много потеряли от того, что от огрызка СССР в виде РФ отвалились такие "сочные" куски как Узбекистан, Туркмения, Азербайджан и прочие Республики Средней Азии ? Там ведь русских гнобили так же как и в Чечне..
РФ вывезти всех русских на родную землю никто не мешал.

kryimzdick 12 октября 2018 | 15:10

Десятилетиями на территории Украины МИРНО уживаются верующие самых разных конфессий. В то время как в России унаковерующих давят.

poluputing 12 октября 2018 | 15:19

kryimzdick: во-во, иеговисты в Украине отлично себя чувствуют и Хиз Бут никакой не запрещён. А в Рассее сплошные экстремисты

kryimzdick 12 октября 2018 | 15:27

poluputing: факт тот, что никто никого не давит, не запрещает и не бьет, как в России, и если начнется по религиозным мотивам буча, то только по милости московского патриархата. Потому что Украина страна очень многоукладная и они умеют жить мирно.

stakanoff 12 октября 2018 | 15:20

kryimzdick: а также онаковерующих, енаковерующих...

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tv_victim 12 октября 2018 | 15:14

Ой, а как? Бомбежки будут?

poluputing 12 октября 2018 | 15:22

tv_victim: а как же, причём прицельно по русскоязычным православным

alger 12 октября 2018 | 15:33

tv_victim: исключильно Воронежа и может чУть-чуть Ростова

haltttttt 12 октября 2018 | 15:14

Не удивлюсь, если завтрей, у Соловья, услышу, что украинцы распяли Христа.

avp235 12 октября 2018 | 15:21

haltttttt:
Тогда он будет вынужден признать, что Христос - украинец.

testmeter 12 октября 2018 | 15:53

avp235: Так это и так известно - он Йосип Христенко

alger 12 октября 2018 | 15:31

haltttttt: вы это бросьте, за свое героическое прошлое мы и Соловью пасть порвем

poluputing 12 октября 2018 | 15:39

haltttttt: причём в трусиках

protoukrop 12 октября 2018 | 15:55

haltttttt: /Не удивлюсь, если завтрей, у Соловья, услышу, что украинцы распяли Христа/.
Согласно свидомым догмам Христос був справжним украинцем и размовлял украинскою мовою. Поэтому Соловей никакого укра такими байками в заблуждение не введет.

janychar 12 октября 2018 | 15:15

С таким защитником можно не сомневаться, что дойдёт до противоправных действий.

abu_vgrobu 12 октября 2018 | 15:17

Отойди отец Онуфрий, ото обоссу..

grigol331 12 октября 2018 | 16:03

abu_vgrobu:
Ты уже и обосрал, только вот штаны снять забыл.

vblack 12 октября 2018 | 15:17

И шо? Это намёк на "не только"? Угроза опять активную войну начать? Так эта угроза никогда с начала войны не снималась
Слова ни о чём.

natayak 12 октября 2018 | 15:19

Да, все знают, что Кремль братушек защищать готов всегда и независимо от их желания.

oneoretwo 12 октября 2018 | 15:21

...там, где "церковь" держится на штыках, других мыслей и быть не может...

sergirusso 12 октября 2018 | 15:23

Еще раз опустят "защитников"...

vova6_let 12 октября 2018 | 15:25

Зеленые человечки в рясах-это оригинально !

sergirusso 12 октября 2018 | 15:37

vova6_let: Это называется ислам...

cromwel 12 октября 2018 | 15:26

Сабж как бы намекает... Вежливые попы размахивающие кадилами уже строятся во внутреннем дворе Лубянки.

prade 12 октября 2018 | 15:30

Упаси бог от "защиты" кремлевских. На Донбассе они уже пятый лет "защищают" русских.

dimavosko 12 октября 2018 | 15:37

А католиков не будут? А буддистов?
Почему? Что за дискриминация!

genio_eu 12 октября 2018 | 15:38

... а может лучше в живых оставим?

rash 12 октября 2018 | 15:48

А не плохо бы узнать - сколько православных украинцев Кремль убил на Донбассе.

yralez 12 октября 2018 | 15:54

А свидетелей Иеговы ?
Вот если они тоже будут русскими путриотами в Украине ?

marchuk 12 октября 2018 | 15:55

)) Православных будут защищать от левославных? Или от православных же? А как разобрать кто есть кто? Они ж все рускоговорящие. И, как оказалось, еще православнее самих "радетелей" за "веру".

vladimir1967 12 октября 2018 | 15:55

Защита "русского" мира цартьком на донбассе уже стоила жизни десяткам тысяч украинцев."Защита "православных обернется миллионамипогибших.

ppvngavr 12 октября 2018 | 15:58

Все те, кого "защитила Россия", живут в настоящем аду. Такую же участь Кремль обещает "православным" в Украине. НЕ ДОЖДУТЬСЯ!

Поздравляю Украину со свершением! Произошел перелом в деле создания национально-ориентированной православной церкви!

Иерархи Константинопольской Вселенской церкви не поддались угрозам, шантажу и подкупам со стороны бывшей империи и поступили по совести и в согласии со здравым смыслом и реальностью. Это означает, в частности, что человечество еще не утратило иммунитет к вирусу саморазрушения и будет жить и развиваться дальше.

Теперь папа Франциск и патриарх Варфоломей - два духовных лидера современной Цивилизации.

P.S. Тот, кто думает, что отторжение Крыма и части Донбасса от Украины произойдет безболезненно и экономический, политический, военный, а теперь еще и религиозный, конфликт России с Украиной, по словам Путина, сам по себе рассосется через пару-тройку лет, глубоко заблуждаются. Этот конфликт - на многие десятилетия, если не на столетия. О религиозном аспекте этого конфликта читайте в публикации:
"Русская и Украинская православная церкви": https://www.proza.ru/2018/09/23/1157

dzeniss 12 октября 2018 | 16:04

"защищать православных... от противоправных действий" // Эй, вы, там на верху, не топочите, как слоны... это уж точно не ваша епархия!!! Мухи отдельно, а церковь отдельно...

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