// Кремль обещает защищать православных на Украине, если дойдет до противоправных действий //

Если на территории Украины будут осуществляться насильственные действия против православных, то Россия будет их защищать. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что защита православных на территории Украины будет осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами.