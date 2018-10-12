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15:00, 12 октября 2018

В Саратове уволили министра труда областного правительства после спора с депутатом-коммунистом о прожиточном минимуме

Чиновница отказалась проверять реальность собственных предложений, сославшись на свою высокую должность.

Дискуссией с участием Натальи Соколовой и депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оказался недоволен непосредственный начальник министра. В пресс-службе губернатора области Валерия Радаева назвали позицию руководителя регионального министерства недопустимой, а сами ее высказывания – пренебрежительными. Теперь уже экс-глава ведомства, курировавшая занятость населения, будет искать новую работу. Спор развернулся в среду — на заседании по поводу повышения величины прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в следующем году. Соколова предложила увеличить его всего на 288 рублей. Это вызвало удивление ряда парламентариев, а местный депутат-коммунист, ведущий свой блог в YouTube, предложил министру попробовать составить месячное меню в пределах названной в законопроекте суммы и поучаствовать в эксперименте, питаясь на 3,5 тысячи. Министр в ответ предложила составить свою сбалансированную диету для депутата. Но сама, упомянув о своем статусе министра и необходимости «сохранять подвижность», руководствоваться этим меню отказалась.

У руля областного министерства труда Соколова стояла более 6 лет. До этого она занималась преподаванием психологии в колледже.

Комментарии

17

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pattrick 12 октября 2018 | 15:06

В Саратове уволили министра труда областного правительства после спора с депутатом-коммунистом о прожиточном минимуме...

Марии-Антуанетте за такие разговоры голову отрубили.

str12345 12 октября 2018 | 15:39

pattrick: остальные будут думать больше, прежде чем нести что попало

sokal123 12 октября 2018 | 16:00

str12345: Да не уволили ее , а перевели на другую, более хлебную должность. Гавно не увольняют, Оно не тонет .

tour 12 октября 2018 | 15:07

«Ад пуст, все демоны здесь!»
W. Sheakspear

tv_victim 12 октября 2018 | 15:10

tour: По-русски пиши, не позорься.... William Shakespeare

vasya_von_smetankin 12 октября 2018 | 15:07

В Саратове можно вообще не питаться... лишь бы Столица Нашей Родины - Город Герой Москва кушал хорошо...

tv_victim 12 октября 2018 | 15:07

"Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли - того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!"


М.Е. Салтыков-Щедрин. "Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил".

polsan 12 октября 2018 | 15:14

У руля областного министерства труда Соколова стояла более 6 лет. До этого она занималась преподаванием психологии в колледже.

Непрофессионализм даёт о себе знать! Позор! Получать за сидение в кресле 150тыс. в мес доказывая, что можно прожить и на 8 тыс питаясь при этом на 3,5 тыс. в месяц.
Каким же надо быть лицемером!!

kryimzdick 12 октября 2018 | 15:17

Если бы выбирали губернаторов на нормальных выборах без всяких фильтров, такие министры были бы невозможны

edyatel 12 октября 2018 | 16:00

kryimzdick: У ней же на лбу не написано, что она способна питаться на 3 500руб, как её не выбрать

skanon 12 октября 2018 | 15:18

За 6 лет сколько же она сэкономила-то денег для Путлера, которые он спустил на войну, - её не увольнять, а награждать надо! )

andre_klimov 12 октября 2018 | 15:22

Господа журналисты, а - соблюсти элементарные правила? Если указываете партийную принадлежность депутата - указывайте и партийную принадлежность министра.

tv_victim 12 октября 2018 | 15:25

andre_klimov: Наверное какая-нибудь запрещенная еще после Нюрнебергского процесса, но возродившаяся.... Другие версии едва ли верны....

abu_vgrobu 12 октября 2018 | 15:22

вирус черствости чиновничего класса лечить нужно тем же что они сами людям предлагают. В данном случае посадить на диету в 3500 руб на месяц

maverick60089 12 октября 2018 | 15:38

С каких это пор коммунисты начали заботиться о прожиточном минимуме? Сплошное лицемерие! Об увеличении норм выработки - да, но не о прожиточном минимуме.

citizeneco 12 октября 2018 | 15:41

Надо же, как быстро принято решение об увольнении, будем надеяться, что её слова вызвали искреннее возмущение губернатора, а не страх за своё кресло, которое он также мог потерять из-за оскорбительных для пенсионеров слов его подчинённой. Да и с психологией у неё явно нелады, если она не смогла предвидеть, какое возмущение вызовет её барская позиция по отношению к тем людям, ради нужд и забот о которых она была назначена на высокую должность, так что придётся искать ей работу не по профилю, может встать рядом с бабушками на рынке «семечками торговать» и на себе ощутить каково им существовать на ту мизерную пенсию, которую она им отказалась поднять, пусть также попробует вернуть себе «вторую молодость», которую она им обещала, если они будут есть только макароны.

shtirlitz77 12 октября 2018 | 16:00

"...Упомянув о своем статусе министра и необходимости "сохранять подвижность", руководствоваться этим меню отказалась..."

По мнению этой дамы пенсионерам не надо сохранять подвижность, они должны сидеть в своих квартирах, питаться баландой на 3,5 тыс рублей и никуда не высовываться, чтобы не тратить свою энергию "понапрасну".

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