В Саратове уволили министра труда областного правительства после спора с депутатом-коммунистом о прожиточном минимуме...

Чиновница отказалась проверять реальность собственных предложений, сославшись на свою высокую должность.

Дискуссией с участием Натальи Соколовой и депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оказался недоволен непосредственный начальник министра. В пресс-службе губернатора области Валерия Радаева назвали позицию руководителя регионального министерства недопустимой, а сами ее высказывания – пренебрежительными. Теперь уже экс-глава ведомства, курировавшая занятость населения, будет искать новую работу. Спор развернулся в среду — на заседании по поводу повышения величины прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в следующем году. Соколова предложила увеличить его всего на 288 рублей. Это вызвало удивление ряда парламентариев, а местный депутат-коммунист, ведущий свой блог в YouTube, предложил министру попробовать составить месячное меню в пределах названной в законопроекте суммы и поучаствовать в эксперименте, питаясь на 3,5 тысячи. Министр в ответ предложила составить свою сбалансированную диету для депутата. Но сама, упомянув о своем статусе министра и необходимости «сохранять подвижность», руководствоваться этим меню отказалась.

У руля областного министерства труда Соколова стояла более 6 лет. До этого она занималась преподаванием психологии в колледже.