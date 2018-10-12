Правительство ФРГ призывает Саудовскую Аравию прояснить ситуацию вокруг пропажи журналиста Джамаля Хашогги

Как заявил официальный представитель правительства Германии, в Берлине ожидают, что будет проведено быстрое и достойное доверия расследование.

Хашогги 2 октября вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле и с тех пор не выходит на связь. Турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании .