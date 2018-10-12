Объем вкладов в российских банках в иностранной валюте сократился за 9 месяцев этого года более чем на 6%

Объем вкладов физических лиц в российских банках в иностранной валюте сократился за девять месяцев этого года более чем на 6% — до отметки 87 миллиардов долларов. Об этом говорится в информационно-аналитических материалах Банка России.

Ранее сообщалось об оттоке валютных депозитов из Сбербанка на фоне опасений новых санкций и заявлений главы ВТБ Андрея Костина о возможном отказе от доллара.