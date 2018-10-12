Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано стихийно на фоне конфликта из-за дорожных работ
Об этом РБК заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. При этом, по словам Евкурова, подготовка к соглашению длилась в течение месяца, а сам Евкуров около пяти раз обсуждал его с депутатами республиканского парламента и органами местного самоуправления.
Подписание этого соглашения спровоцировало митинг в столице Ингушетии, Магасе, который продолжается до сих пор.
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