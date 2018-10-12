В Саратовской области уволили министра труда Наталью Соколову после ее высказываний о прожиточном минимуме

Она утверждала, что на сумму, которая предназначена для приобретения продуктов питания – а это 3,5 тысячи рублей, можно прожить в течение месяца. Поставить такой эксперимент на себе она отказалась, сказав, что ей не дает это сделать статус министра.

Увольнение произошло через несколько часов после того, как в Интернете появились ролики с высказываниями Соколовой.