В Саратовской области уволили министра труда Наталью Соколову после ее высказываний о прожиточном минимуме
Она утверждала, что на сумму, которая предназначена для приобретения продуктов питания – а это 3,5 тысячи рублей, можно прожить в течение месяца. Поставить такой эксперимент на себе она отказалась, сказав, что ей не дает это сделать статус министра.
Увольнение произошло через несколько часов после того, как в Интернете появились ролики с высказываниями Соколовой.
Комментарии1
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russkyi177 12 октября 2018 | 14:37
Правильно сделали,что уволили.