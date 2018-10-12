Сборная России сохранила лидерство в подгруппе Лиги Наций после ничьей с командой Швеции

Перед этой встречей команды находились на полюсах таблицы. Россияне выиграли у сборной Турции, а шведы этой же команде уступили. Фаворитом считались наши, хотя Швеция солидно выглядела на чемпионате мира и сумела оставить без плей-офф действующих на тот момент чемпионов мира – сборную Германии. Скандинавы досконально изучили нашу команду и выстроили тактику с тем, чтобы нейтрализовать главную угрозу в лице Артема Дзюбы. В этом после матча признался футболист клуба Краснодар Виктор Классон. На чемпионате мира Дзюба был лучшим по верховым единоборствам. На этот раз стараниями Анлреаса Гранквиста, который тоже играл в России, статистика у него была не такая впечатляющая и моментов у Артема почти не было. Передачи верхом утратили смысл. На давление хозяев шведы отвечали опасными контратаками и, пожалуй создали больше моментов, чем наши, хотя Юрий Газинский с этим и не согласился. Судя по тому, что говорили игроки и тренеры после матча, результат 0:0 устроил обе стороны.

Сборная России набрала 4 очка и опережает на один балл команду Турции. У шведов одно очко. Следующий матч россияне сыграют в Сочи против команды Турции в следующий вторник.