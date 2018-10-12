В Роскосмосе допускают возможность консервации МКС
Это произойдёт, если из-за аварии корабля «Союз» на МКС вовремя не прибудет новый экипаж, заявил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв.
Причиной аварии ракеты «Союз» стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней. К таким выводам пришли в «Роскосмосе». Специалистам предстоит выяснить, почему произошла нештатная ситуация.
Картина аварии «Союза» до конца пока не восстановлена, однако причину эксперты уже назвали. Как рассказали в «Роскосмосе», нижняя часть второй ступени ракеты разрушилась от столкновения с элементами первой ступени. «Союз» прекратил нормальный полет, и сразу же после этого сработала аварийная автоматика. По предварительным данным, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа работы системы разделения – подвела ли электроника, механические крепления или что-то иное – будут разбираться.
Эту версию подтвердил и источник «Интерфакса» в Госкомиссии. Там пришли к выводу, что при разделении ступеней должным образом не сработал пиропатрон. Стоит отметить, что для пилотируемого «Союза» эта авария стало первой за более чем сорок лет.
Экспедиция в составе российского и американского космонавтов отправилась на МКС вчера. На 123-й секунде полета сработала аварийная система. Капсула с экипажем приземлилась в Казахстане.
Комментарии5
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ankir 12 октября 2018 | 14:20
в роскосмосе надо поменять главного по прыжкам на батуте и других прыгунов.
kottigr1 12 октября 2018 | 14:32
ankir: Это успех... !!!.. РФ научилась делать самые дорогие в мире консервы.. !
testmeter 12 октября 2018 | 14:24
"консервации МКС" ///
Пусть марсианские детишки консервов покушают
polikarpich 12 октября 2018 | 14:34
testmeter: Самого Рогозина бы законсервировать. Тушёнка знатная, наверное, получилась бы!
"Ели мясо мужики, пивом запива-а-ли!" (с)
:-)
vezdehod 12 октября 2018 | 14:37
Зачем же это делать...Отправить туда Хряка и пусть там набирает вес в невесомости.