В Роскосмосе допускают возможность консервации МКС

Это произойдёт, если из-за аварии корабля «Союз» на МКС вовремя не прибудет новый экипаж, заявил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв.

Причиной аварии ракеты «Союз» стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней. К таким выводам пришли в «Роскосмосе». Специалистам предстоит выяснить, почему произошла нештатная ситуация.

Картина аварии «Союза» до конца пока не восстановлена, однако причину эксперты уже назвали. Как рассказали в «Роскосмосе», нижняя часть второй ступени ракеты разрушилась от столкновения с элементами первой ступени. «Союз» прекратил нормальный полет, и сразу же после этого сработала аварийная автоматика. По предварительным данным, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа работы системы разделения – подвела ли электроника, механические крепления или что-то иное – будут разбираться.

Эту версию подтвердил и источник «Интерфакса» в Госкомиссии. Там пришли к выводу, что при разделении ступеней должным образом не сработал пиропатрон. Стоит отметить, что для пилотируемого «Союза» эта авария стало первой за более чем сорок лет.

Экспедиция в составе российского и американского космонавтов отправилась на МКС вчера. На 123-й секунде полета сработала аварийная система. Капсула с экипажем приземлилась в Казахстане.