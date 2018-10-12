В Европейский суд впервые обратился соискатель альтернативной службы из России. Как пишет «Коммерсантъ», Игоря Суворова лишили права на отказ от военной службы и привлекли к уголовной ответственности.

Заявитель утверждает, что российские власти нарушили две статьи Европейской конвенции – о свободе мысли и праве на справедливое судебное разбирательство.