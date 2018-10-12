В Саратовской области уволена министр труда, которая считает, что можно питаться на 3,5 тысячи в месяц
В Саратовской области уволена министр труда, которая считает, что можно питаться на деньги, предусмотренные прожиточным минимумом. Наталья Соколова считает, что для этого 3,5 тысяч вполне достаточно. Сама она, правда отказалась от эксперимента, который ей предложил местный депутат Николаев Бондаренко. Он выложил в Интернете видео с высказываниями чиновницы.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал поведение министра недопустимым.
Комментарии21
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confessa 12 октября 2018 | 14:09
а по каким критериям этот министр получила должность ?
danko1 12 октября 2018 | 14:12
confessa: А когда уволят Путина, правительство, депутатов, установивших позорные минимальные зарплаты, прожиточный минимум и детские пособия по цене пачки памперсов?
ymnikymnik 12 октября 2018 | 14:27
confessa:
По половым !
Видать она была любовница губернатора , я так думаю.
kottigr1 12 октября 2018 | 14:10
Расскажите уже кто нибудь Наталье Соколовой, что рубли - это не те зеленые бумажки с портретами президентов... !
midnightblues 12 октября 2018 | 14:22
kottigr1: Вы россияне совершенно не умеете готовить ваших руководителей
Ее нужно было посадить в камеру на полгода и кормить по этому тарифу
zapadnay 12 октября 2018 | 14:22
kottigr1:
Чиновница потеряла бдитетельность, головка закружилась от «успехов» от трудов в министерстве труда.
Вот и «судья» Хахалева в «девичестве», если верить СМИ, ветеринар, потеряла бдительность. И у неё закружилась головка от трудов на ниве «правосудия».
vladimirbelarus 12 октября 2018 | 14:11
Надеюсь, она испытает на себе голод за 3,5 тысяч.
zapadnay 12 октября 2018 | 14:25
vladimirbelarus:
Не надейтесь, зря что-ли числилась министром?
edyatel 12 октября 2018 | 14:29
vladimirbelarus: Прожить можно и питаясь на 2000 руб в месяц;
2 ведра картошки - 200 руб, 30 литров молока, по литр в день - 1200 руб, 15 буханок хлеба - 400 руб,
2кг сахара - 100 руб, 1кг соли - 15руб, 1 литр подсолнечного масла -80 руб, и на спички останется- 5руб
Так что зря её уволили, она могла бы сэкономить ещё 1500 руб
polsan 12 октября 2018 | 14:38
edyatel: это меню для пожилого человека с непереносимостью лактозы, глютена, диабетом и гипертонией! )) один день и в коме! Значит недоедено будет аж 3300 !)))
polsan 12 октября 2018 | 14:12
Губернатор потупил несправедливо! Он, как истинный хозяин и справедливый правитель, должен был министра этого на зарплату со 150 тыс. перевести на 10 тыс и пусть министр живёт себе припеваючи, да постится не забывает по 40 дней, как он призывал всех, даже коммунистов! ))
nikvol 12 октября 2018 | 14:39
polsan: должен был министра этого на зарплату со 150 тыс. перевести на 10 тыс
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Министров снижением не напугать, им можно вообще зарплату не платить.
vla7815 12 октября 2018 | 14:13
///// Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал поведение министра недопустимым. //////
Опыты над людьми на выживаемость в условиях растущей нищеты будут ставить втихаря.
skull____ 12 октября 2018 | 14:13
Ну чисто теоретически на эту сумму прожить можно...только нахрена такая жизнь?)
danko1 12 октября 2018 | 14:20
skull____: Так портянки такую жизнь для россиян и желают, защищая любые преступления власти и любое воровство.
Только на 3500 бомжом жить будете, не сумея услуги ЖКХ оплачивать, что и заслужили своими комментариями. Как говорится, за что боролись.
skull____ 12 октября 2018 | 14:22
danko1: Хорошо, что ты со своим Демвыбором и Ельцыным по миллиону всем платила...
don_ballon 12 октября 2018 | 14:16
Получается, министра уволили по видеодоносу? При всей нелюбви к российским чиновникам, это как-то припахивает... Я не юрист, но по-моему, по суду восстановиться ей раз плюнуть, если на принцип пойдёт. Любой прокурор опротестует увольнение по неясным соображениям. В трудовом кодексе нет статьи за неэтичные высказывания не в публичной сфере.
Врочем, нет худа без добра. Она сможет проверить свои выкладки и пожить на 3500 р. Картофельно-макаронное брюшко гарантировано.
dvdd 12 октября 2018 | 14:22
Такие смешные. А на 10 тысяч, типа, можно прожить? Если питаться только Роллтоном, то, наверное, можно месяц протянуть... Не ту страну назвали Гондурасом.
ankir 12 октября 2018 | 14:24
Вот Сенцов, например, вообще полгда без еды прожил, надо у него опыть перенять.
alex55 12 октября 2018 | 14:29
Надеемся, что новый "статус" безработной, позволит мадам попробовать прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц. С интересом понаблюдаем.... Хотя, как говорилось в старом советском анекдоте, "если вам не нравится система, то почему вы решили начать с парикмахерской...."
vadimp 12 октября 2018 | 14:32
"В Саратовской области уволена министр труда, которая считает, что можно питаться на 3,5 тысячи в месяц"
Вот заодно и проверит! (хотя конечно вряд ли)