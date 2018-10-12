Z Архив новостей новости
5 21 6 1972
14:04, 12 октября 2018

В Саратовской области уволена министр труда, которая считает, что можно питаться на 3,5 тысячи в месяц

В Саратовской области уволена министр труда, которая считает, что можно питаться на деньги, предусмотренные прожиточным минимумом. Наталья Соколова считает, что для этого 3,5 тысяч вполне достаточно. Сама она, правда отказалась от эксперимента, который ей предложил местный депутат Николаев Бондаренко. Он выложил в Интернете видео с высказываниями чиновницы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал поведение министра недопустимым.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

confessa 12 октября 2018 | 14:09

а по каким критериям этот министр получила должность ?

danko1 12 октября 2018 | 14:12

confessa: А когда уволят Путина, правительство, депутатов, установивших позорные минимальные зарплаты, прожиточный минимум и детские пособия по цене пачки памперсов?

ymnikymnik 12 октября 2018 | 14:27

confessa:
По половым !
Видать она была любовница губернатора , я так думаю.

kottigr1 12 октября 2018 | 14:10

Расскажите уже кто нибудь Наталье Соколовой, что рубли - это не те зеленые бумажки с портретами президентов... !

midnightblues 12 октября 2018 | 14:22

kottigr1: Вы россияне совершенно не умеете готовить ваших руководителей
Ее нужно было посадить в камеру на полгода и кормить по этому тарифу

zapadnay 12 октября 2018 | 14:22

kottigr1:
Чиновница потеряла бдитетельность, головка закружилась от «успехов» от трудов в министерстве труда.
Вот и «судья» Хахалева в «девичестве», если верить СМИ, ветеринар, потеряла бдительность. И у неё закружилась головка от трудов на ниве «правосудия».

vladimirbelarus 12 октября 2018 | 14:11

Надеюсь, она испытает на себе голод за 3,5 тысяч.

zapadnay 12 октября 2018 | 14:25

vladimirbelarus:
Не надейтесь, зря что-ли числилась министром?

edyatel 12 октября 2018 | 14:29

vladimirbelarus: Прожить можно и питаясь на 2000 руб в месяц;
2 ведра картошки - 200 руб, 30 литров молока, по литр в день - 1200 руб, 15 буханок хлеба - 400 руб,
2кг сахара - 100 руб, 1кг соли - 15руб, 1 литр подсолнечного масла -80 руб, и на спички останется- 5руб

Так что зря её уволили, она могла бы сэкономить ещё 1500 руб

polsan 12 октября 2018 | 14:38

edyatel: это меню для пожилого человека с непереносимостью лактозы, глютена, диабетом и гипертонией! )) один день и в коме! Значит недоедено будет аж 3300 !)))

polsan 12 октября 2018 | 14:12

Губернатор потупил несправедливо! Он, как истинный хозяин и справедливый правитель, должен был министра этого на зарплату со 150 тыс. перевести на 10 тыс и пусть министр живёт себе припеваючи, да постится не забывает по 40 дней, как он призывал всех, даже коммунистов! ))

nikvol 12 октября 2018 | 14:39

polsan: должен был министра этого на зарплату со 150 тыс. перевести на 10 тыс
==================
Министров снижением не напугать, им можно вообще зарплату не платить.

vla7815 12 октября 2018 | 14:13

///// Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал поведение министра недопустимым. //////

Опыты над людьми на выживаемость в условиях растущей нищеты будут ставить втихаря.

skull____ 12 октября 2018 | 14:13

Ну чисто теоретически на эту сумму прожить можно...только нахрена такая жизнь?)

danko1 12 октября 2018 | 14:20

skull____: Так портянки такую жизнь для россиян и желают, защищая любые преступления власти и любое воровство.
Только на 3500 бомжом жить будете, не сумея услуги ЖКХ оплачивать, что и заслужили своими комментариями. Как говорится, за что боролись.

skull____ 12 октября 2018 | 14:22

danko1: Хорошо, что ты со своим Демвыбором и Ельцыным по миллиону всем платила...

don_ballon 12 октября 2018 | 14:16

Получается, министра уволили по видеодоносу? При всей нелюбви к российским чиновникам, это как-то припахивает... Я не юрист, но по-моему, по суду восстановиться ей раз плюнуть, если на принцип пойдёт. Любой прокурор опротестует увольнение по неясным соображениям. В трудовом кодексе нет статьи за неэтичные высказывания не в публичной сфере.
Врочем, нет худа без добра. Она сможет проверить свои выкладки и пожить на 3500 р. Картофельно-макаронное брюшко гарантировано.

dvdd 12 октября 2018 | 14:22

Такие смешные. А на 10 тысяч, типа, можно прожить? Если питаться только Роллтоном, то, наверное, можно месяц протянуть... Не ту страну назвали Гондурасом.

ankir 12 октября 2018 | 14:24

Вот Сенцов, например, вообще полгда без еды прожил, надо у него опыть перенять.

alex55 12 октября 2018 | 14:29

Надеемся, что новый "статус" безработной, позволит мадам попробовать прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц. С интересом понаблюдаем.... Хотя, как говорилось в старом советском анекдоте, "если вам не нравится система, то почему вы решили начать с парикмахерской...."

vadimp 12 октября 2018 | 14:32

"В Саратовской области уволена министр труда, которая считает, что можно питаться на 3,5 тысячи в месяц"

Вот заодно и проверит! (хотя конечно вряд ли)

Самое обсуждаемое

Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 244 6 40301 05.10
Kобщество, сенцов, заключенные, события
Новости

Саратовский министр считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц Но сама она попробовать так пожить отказалась…

5 67 6 5530
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 80 6 7055 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 193 6 17958 10.10
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 77 6 8357 10.10
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25629 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12331 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8686 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 232 6 29614 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48547 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…

5 180 6 24666 08:07
Kфутбол, спорт, скандалы, общество, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11895 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15418 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Новости

Министр труда Саратовской области, заявившая, что можно прожить на 3,5 тысяч в месяц, уволена Такое решение принял губернатор…

5 40 6 5719
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 36 6 5444 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

Цель точно не отставка Евкурова. Цель была каким-то образом закрыть вопрос. Связанный со сложными территориальными взаимоотношениями Чечни и Ингушетии. Но выбрали опять-таки не тот момент, не то время и не тот способ…

5 92 6 25630 05.10
#слушать 35:55 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Кадыров трудоустроил жителя Чечни, который бросил банку в пассажира столичного автобуса с криком «Ахмат – Сила» Теперь Турпал Хасиев будет заниматься благоустройством улиц Грозного…

5 12 6 31192
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 211 6 154053 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 193 6 17958 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 283 6 356849 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 94 6 168042 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7330980
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3697676

Сегодня в эфире