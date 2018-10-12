"В Саратовской области уволена министр труда, которая считает, что можно питаться на 3,5 тысячи в месяц"

В Саратовской области уволена министр труда, которая считает, что можно питаться на деньги, предусмотренные прожиточным минимумом. Наталья Соколова считает, что для этого 3,5 тысяч вполне достаточно. Сама она, правда отказалась от эксперимента, который ей предложил местный депутат Николаев Бондаренко. Он выложил в Интернете видео с высказываниями чиновницы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал поведение министра недопустимым.