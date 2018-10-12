Соглашение о границе с Чечней было подписано стихийно, утверждает Юнус-Бек Евкуров
Соглашение о границе с Чечней было подписано стихийно, утверждает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В интервью РБК он сказал, что одной из причин появления документа стал конфликт из-за дорожных работ.
Евкуров добавил, что несмотря на стихийное подписание соглашения, подготовка к нему велась в течение месяца.
Напомним, что в Ингушетии не прекращаются массовые протесты против передачи части территории Чечне.
Комментарии10
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gvs 12 октября 2018 | 14:09
Сказал бы еще, что по пьяни подписывали... ))))
kottigr1 12 октября 2018 | 14:12
gvs: Если даже целой страной правят тараканы в голове Путина, то чего уже говорить про отдельный Северный Кавказ.. !?
gordy 12 октября 2018 | 14:21
"Соглашение о границе с Чечней было подписано стихийно, утверждает Юнус-Бек Евкуров"
Рамзан предложил - Юнусбек не смог отказаться?
luger_max_otto 12 октября 2018 | 14:14
gvs: Ему выпивка не положена, тут вещества посерьезней...
zapadnay 12 октября 2018 | 14:32
gvs:
Как же быстро они все перестраиваются по ходу. Диву даёшься...
timbuktu 12 октября 2018 | 14:24
юнусов признаёт свою некомпетентность?
enigma1973 12 октября 2018 | 14:25
Это уже пятый вариант оправдания... А надо просто не желать это втайне от своего народа и не было бы проблем
sklar39 12 октября 2018 | 14:29
Я машинально, Бендер! Машинально я...
jamba 12 октября 2018 | 14:29
Интересно, этот "солдафон" хотя бы знает значение слова "стихийно"?))) В данном случае, стихийно - это по причинам, которые не зависели от воли подписантов))) Например, в кабинет, где они с Рамзаном просто пили чай, ворвался ветер, спутал деловые бумаги, вложил в руки по ручке, оглушил падающей люстрой. И в этом состоянии, они что то и подписали;))
Вообще, это ужасно, что страной правит стихия, а не здравые умы)
vova6_let 12 октября 2018 | 14:36
Т.е., как я понял, кадыров месяц уговаривал евкурова, подписать этот договор, но он не соглашался. Затем евкурова напоили ( или как-то еще одурманили), и он его подписал, но когда протрезвел, то..