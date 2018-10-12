"Соглашение о границе с Чечней было подписано стихийно, утверждает Юнус-Бек Евкуров"

Соглашение о границе с Чечней было подписано стихийно, утверждает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В интервью РБК он сказал, что одной из причин появления документа стал конфликт из-за дорожных работ.

Евкуров добавил, что несмотря на стихийное подписание соглашения, подготовка к нему велась в течение месяца.

Напомним, что в Ингушетии не прекращаются массовые протесты против передачи части территории Чечне.