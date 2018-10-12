Власти Украины называют эпохальным решение Константинопольского синода продолжить предоставление автокефалии...

Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор для принятия решения о церковном единстве. В распространённом сегодня заявлении говорится, что путь к этому открыло решение Константинопольского синода. Накануне, напомним, он решил продолжить процедуры предоставления автокефалии, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей, в частности, с Филарета.

Украинская православная церковь Московского патриархата уже заявила, что в объединительном соборе участвовать не будет митрополит Онуфрий считает, что предоставление автокефалии ничего не гарантирует Украине.

Петр Порошенко накануне назвал решение Синода эпохальным. А МВД Украины пообещало не допускать провокаций на религиозной почве в стране.

В РПЦ решение Синода Константинопольского патриархата назвали незаконным, в Москве считают, что оно будет иметь катастрофические последствия для православных на Украине.

«Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно. Как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, так же — и об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин — Россия защищает и интересы православных», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.