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Эксклюзив Эха 14:02, 12 октября 2018

Власти Украины называют эпохальным решение Константинопольского синода продолжить предоставление автокефалии

Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор для принятия решения о церковном единстве. В распространённом сегодня заявлении говорится, что путь к этому открыло решение Константинопольского синода. Накануне, напомним, он решил продолжить процедуры предоставления автокефалии, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей, в частности, с Филарета.

Украинская православная церковь Московского патриархата уже заявила, что в объединительном соборе участвовать не будет митрополит Онуфрий считает, что предоставление автокефалии ничего не гарантирует Украине.

Петр Порошенко накануне назвал решение Синода эпохальным. А МВД Украины пообещало не допускать провокаций на религиозной почве в стране.

В РПЦ решение Синода Константинопольского патриархата назвали незаконным, в Москве считают, что оно будет иметь катастрофические последствия для православных на Украине.

«Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно. Как Россия везде защищает интересы русских и  русскоговорящих, так же — и об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин — Россия защищает и интересы православных», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментарии

49

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gvs 12 октября 2018 | 14:07

Да, решение действительно эПОХальное... ))))

pattrick 12 октября 2018 | 14:14

Власти Украины называют эпохальным решение Константинопольского синода продолжить предоставление автокефалии...

Согласен, это эпохальное событие, и никто на свете не знает к каким изменениям на Украине оно приведёт. Лично я надеюсь, на уничтожение Украины как государства.

specsalos 12 октября 2018 | 14:18

pattrick: Ты знаешь, более чем 40-а миллионам украинцев глубоко пох на твои надежды.

protoukrop 12 октября 2018 | 14:24

specsalos: Из состава СССР Украина выходила с населением 51 миллион человек. А сейчас даже если вместе с Крымом и Донбассом 40. Куда вы за одно поколение дели 11 миллионов человек олени?? 11 миллионов это больше чем население Беларуси или Швеции. При вашей укросвидомой власти убыль населения быстрее чем во Гитлера.

(комментарий скрыт)

gadbatat 12 октября 2018 | 14:34

protoukrop:
в Российской Империи времен Николая 2 (кровавого) насчитывалось 160 миллионов,
примерно столько же, сколько и китайцев, на то время...
но сейчас китайцев полтора миллиарда, а кацапов 135 лям.
внимание вопрос - какого хрена ты тут пиндишь?

ringo77_1 12 октября 2018 | 14:36

"Варфоломей, ты будешь "божоле"?"... (с)

kottigr1 12 октября 2018 | 14:38

protoukrop: Из состава СССР Украина выходила с населением 51 миллион человек. А сейчас даже если вместе с Крымом и Донбассом 40. Куда вы за одно поколение дели 11 миллионов человек олени??
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11 миллионов бывших советских офицеров, вместе с домочадцами, в своё впемя расквартированных на Западных рубежах СССР успешно вернулись на свою историческую Родину..

vezdehod 12 октября 2018 | 14:35

Придётся Гундееву идти на Киев "Крестовым походом" - при поддержек "зелёных человечков".

kryimzdick 12 октября 2018 | 14:20

pattrick: Что такое государство? Может быть, это равенство всех перед законом? Независимые суды? Свобода прессы и собраний? Равные возможности для граждан? Так вот в Украине все это есть, а в России нет. И где развалилось государство?

specsalos 12 октября 2018 | 14:25

kryimzdick: Россия в Сирии заразилась ИГИЛОм...
Все рвется каких-то единоверцев "Градами" и танками защищать и убивать всех несогласных...

benya_krik 12 октября 2018 | 14:22

Как и предполагалось у московской секты горят пердаки второй день, это радует

polikarpich 12 октября 2018 | 14:23

pattrick: Что вас всех, путинозависимых, так колбасит от Украины?
А следующее какое государство в очереди на уничтожение?

gadbatat 12 октября 2018 | 14:31

pattrick:
после отказа упцмп отпеть младенца, крещеного в украинской церкви, для меня более
не существует упцмп.

kryimzdick 12 октября 2018 | 14:14

gvs: "Истерикой прижопинских сосок удовлетворен" (Крымздик)

ringo77_1 12 октября 2018 | 14:15

kryimzdick: Непонятно, чему радуются вышиванки? Думаете, что вы Россию уели? Да нет, вы себе в шаровары насрали. Допустили в тонкие сферы пендосов, ну так они вам там устроят, не сомневайтесь. У вас уже есть две неканонические церкви, будет еще одна, с непонятным статусом во главе с Варфоломеем. И вся эта сектантская шобла будет сраться друг с другом, а чубы будут трещать у вас...

kryimzdick 12 октября 2018 | 14:16

ringo77_1: сильно вас припекло, вернее, вам-то пофиг что копипастить, а начальство ваше усирается, идеолухи))))

ringo77_1 12 октября 2018 | 14:27

kryimzdick: А почему бы не покопипастить, каструлька? Эхо же копипастит эту "новость" каждые полчаса.

kryimzdick 12 октября 2018 | 14:28

ringo77_1: да копипасть наздоровье, это же ваша работа. И идиотизм ваш известен всему свету)))) Хоть бы ники меняли

specsalos 12 октября 2018 | 14:20

ringo77_1: ringo77_1: Странно украинцам идти в храмы Гундяева который благословляет убийства россиянами украинцев. И еще более странно, что такие храмы вообще до сих пор еще есть на территории Украины.

protoukrop 12 октября 2018 | 14:29

specsalos: А ну где там Гундяев благословляет кого-то, дай ссылку не прослынь пи..болом??? Если даш, я сам стану прихожанином украинской секты.

specsalos 12 октября 2018 | 14:39

protoukrop: ringo77_1: Если покажешь мне хоть одно за 4 года осуждение как бы российским священником Гундяевым подло-кровавого вторжения России в Украину, то я сам стану прихожанином РПЦ. Не осуждает то что прекрасно знает, значит он с-ка это благословляет. Так кому после этого в Украине нужны его филиалы?

ringo77_1 12 октября 2018 | 14:29

specsalos: Вот украинцам только твоего, Перегарова и Варфоломеева мнения нехватает, куда и зачем ходить...

don_ballon 12 октября 2018 | 14:23

ringo77_1: Тут такая заковыка, что именно РПЦ МП получается в неясном статусе. Она томоса не имеет. Секта, фактически. А украинская автокефалия станет одной из многих: болгарской, румынской, сербской, македонской, греческой... Туда же и Грузия с Арменией, если не ошибаюсь. Очередь за автокефалией БПЦ.

specsalos 12 октября 2018 | 14:27

don_ballon: Гундяев-то говорят не настоящий!!!

ringo77_1 12 октября 2018 | 14:33

don_ballon: Да не умничай уже, Баллоша, я понял что ни х... не понимаешь в этом вопросе. Православная церковь не папство, тут решения по таким вопрсам принимаются коллегиально, решением всех церквей единогласно. А этого не будет, ты же понимаешь? Получается, что Варфоломей впал в ересь папства и все его "решения" гроша ломаного не стоят...

mavviomi 12 октября 2018 | 14:34

ringo77_1: чурка убогий, РПЦ - не каноничная церковь! Нет томаса нет канона! кацапы сектаны секты имени Рыжего Грузина Сталина!

danko1 12 октября 2018 | 14:15

gvs: А Кремль предлагает зеленых человечков заслать?
Видно, Путин глобальной войной на религиозной почве, свой рейтинг поднять желает.

ixy12 12 октября 2018 | 14:22

danko1: может свинопетя желает?

kryimzdick 12 октября 2018 | 14:29

ixy12: Все отпевания Московского патриархата признаются недействительными и все отпетые автоматически попадают в ад. (Пресслужба вселенского собора)

specsalos 12 октября 2018 | 14:30

ixy12: Тааак... Шо там в России осталось чего еще не развалил и не опозорил Путин?

kottigr1 12 октября 2018 | 14:08

Так и знайте.. Путин будет защищать русскоязычных до последнего русского, как в Грозном !

protoukrop 12 октября 2018 | 14:33

kottigr1: Чеченцы в 90-х изгнали из своих домов около полумиллиона русских и других национальностей. Люди потеряли все что нажили, еще до операции Вооруженных сил. Тысячи людей были ограблены и похищены чеченцами с территории России с целью выкупов. Только последние паскуды могут спекулировать на том, что Россия вошла навести порядок в этом рассаднике бандитизма.

vladimirbelarus 12 октября 2018 | 14:09

От кого защищать? Что ещё придумают кремлевские фашисты? Какую провокацию? Сожгут в своей церквушке прихожан и объявят, что их сожгли украинские попы?

alcatraz 12 октября 2018 | 14:12

Когда произносят,,,,,,, Будем защищать, ........ подзащитным становится очень дурно...и СТРАШНО!

alya28 12 октября 2018 | 14:14

Жду не дождусь когда украинцы выгонят московских попов из Лавры

protoukrop 12 октября 2018 | 14:37

alya28: Я тоже жду, вот по этой причине https://www.youtube.com/watch?v=CwI9LJpgaNc
Смотреть с 3 мин. 40 сек.

bandera 12 октября 2018 | 14:14

РПЦ церковь путина. И сама не имеет Томаса.

protoukrop 12 октября 2018 | 14:16

Эта каноническая "эпохальность" украинской автокефалии, продлится не дольше остатка жизни подкупленного турка Варфоломея. Да и самому "государству Украина" в её нынешних уверен не долго осталось. Известно пророчество старцев Святогорской лавры о том что воссоединение Руси начнется через полгода после захвата раскольниками Киево-Печерской и Почаевской лавры.

kryimzdick 12 октября 2018 | 14:26

protoukrop: ты считаешь себя христианином, желая другим смерти и крови? Да ты бесами одержим, как и старцы несуществующей святогорской лавры

geovit 12 октября 2018 | 14:17

На Донбассе уже защитили - бедность, кровь и разруха. Ждём ещё. Чем православие (МП) будут защищать? Танки и мины?

ixy12 12 октября 2018 | 14:26

geovit: зато в укрогабоне "богатость" аж из всех щелей плещет. А кровь и разруху на добассе, если ты ещё не в курсе, устроили всу.

testmeter 12 октября 2018 | 14:31

ixy12: "А кровь и разруху на добассе, если ты ещё не в курсе, устроили всу" /// Значицца Гиркин-Стрелков, Моторыла и всякие разные бурятские танкисты и псковские десантники были агентами ВСУ?

ixy12 12 октября 2018 | 14:34

testmeter: они бомбили Донбасс?

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vasya_von_smetankin 12 октября 2018 | 14:26

Кирилл Первый Неканонический ушёл в... "русский грипп".

piterrr 12 октября 2018 | 14:27

Конечно эпохальное, двух мнений быть не может!..Попы потревожили бумагу датированную аж 1686 годом!...Следующим эпохальным будет развал России!..гэбистская шваль из питерской подворотни и этого добьётся!

vadimp 12 октября 2018 | 14:29

" ... Россия защищает и интересы православных», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."

Че религиозные войны? Монастыри укреп районы, церкви огневые точки?

citizeneco 12 октября 2018 | 14:30

Так православных в их вере никто не собирается ограничивать в Украине, у них как была, так и остаётся возможность посещать церкви. И эта фраза Пескова без уточнения, каких православных могут преследовать, видимо, сознательно нацелена на то, чтобы вовлечь в противостояние Киевского и Московского православных патриархатов и их прихожан в Украине, чтобы появился повод для «защиты» тех из них, кто будет посещать приходы под управлением РПЦ, но верующие не должны поддаваться на такие провокации, на чём они могут настаивать, так это сохранить их право на посещение той церкви, которую они посещали ранее, а как это осуществить, уже дело церковных организаций и светских властей Украины.

mavviomi 12 октября 2018 | 14:36

Гнать сектантов с Украины!

ugas 12 октября 2018 | 14:37

Вы бы, РПЦ и Кремль, лучше защищали православных в России! Защитнички хреновы!

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