Координатор штаба Навального в Тюмени Александр Куниловский оштрафован на 290 тысяч рублей
Координатор штаба Навального в Тюмени Александр Куниловский оштрафован на 290 тысяч рублей. Он признан виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. По данным полиции, он организовал сбор граждан и призывал прийти на несогласованный митинг, передает «Интерфакс». Ранее были оштрафованы еще трое активистов штаба.
Комментарии5
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danko1 12 октября 2018 | 13:44
Суд повторно нагло нарушил Конституцию.
В этом суде тоже хахалевы с дипломом ветеринара сидят?
buzukin1905 12 октября 2018 | 13:52
Да это же еще больнее, чем пнуть по яйцам! Так держать! Четыре раза - и лимон :)
kukrynx 12 октября 2018 | 13:59
buzukin1905: Откель такие познания?
Похоже твои Фаберже давно отбили?
ivanbel 12 октября 2018 | 13:56
Нет суда - нет государства.
yralez 12 октября 2018 | 14:11
Путинизм чувствует конец.