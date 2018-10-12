Координатор штаба Навального в Тюмени Александр Куниловский оштрафован на 290 тысяч рублей. Он признан виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. По данным полиции, он организовал сбор граждан и призывал прийти на несогласованный митинг, передает «Интерфакс». Ранее были оштрафованы еще трое активистов штаба.