Внучка Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Джек Бруксбэнк. Церемония прошла в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. По оценкам экспертов, свадьба должна обойтись в сумму около двух миллионов фунтов.
Комментарии5
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abu_vgrobu 12 октября 2018 | 13:47
А соседский Мишка Пронькин развёлся. И ? Сообщения равнозначны.. т.е. и нахрен никому не нужны.
ltvjrhfn2 12 октября 2018 | 13:52
abu_vgrobu:
дикари, на дворе 21-й век, а у них королевы, принцы, принцессы..
polsan 12 октября 2018 | 14:04
ltvjrhfn2: У них похоже век 21 наступил, что все самые богатые и почитаемые троллями миллиардеры россейские к ним и подались! )
j_partizan 12 октября 2018 | 13:58
abu_vgrobu:
Вообще не этично оглашать подробности личной жизни посторонних людей.
cromwel 12 октября 2018 | 14:00
В Вовка сплясать и поработать тамадой что не мятнулся?