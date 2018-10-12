Внучка Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Джек Бруксбэнк. Церемония прошла в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. По оценкам экспертов, свадьба должна обойтись в сумму около двух миллионов фунтов.