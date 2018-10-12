Делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию для обсуждения вопроса о журналисте, который пропал в посольстве

Делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию для обсуждения вопроса о журналисте, который пропал, войдя в посольство этой страны в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу. Ранее Турция приняла предложение Саудовской Аравии о создании совместной рабочей группы по расследованию дела Джамала Хашогги.