Верховный суд Хакасии отложил рассмотрение иска избиркома республики об отмене регистрации кандидата от КПРФ
Верховный суд Хакасии отложил рассмотрение иска избирательной комиссии республики об отмене регистрации кандидата от КПРФ на пост главы региона. Рассмотрение состоится 15 октября. В иске говорится о том, что регистрация Валентина Коновалова была проведена с нарушениями из-за неверно указанного наименования регионального отделения партии.
Коновалов победил в 1-м туре выборов, набрав почти 45% голосов. 2-й тур был назначен на 21 октября.
Комментарии3
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j_partizan 12 октября 2018 | 13:52
Лучше бы отклонил иск.
ivanbel 12 октября 2018 | 13:58
Связь не работает - не с кем посоветоваться.
sparky 12 октября 2018 | 14:03
Связь видать плохая, звонок из АП еще не поступил.