Губернатор Саратовской области уволил министра труда и социального развития региона Наталью Соколову

Сегодня в Сети появился ролик, где Соколова говорит, что возможно прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц – это сумма, предусмотренная прожиточным минимумом на приобретение продуктов питания. При этом сама Соколова в ролике отказывается попытаться обойтись прожиточным минимумом, говоря, что ей это не позволяет статус министра.