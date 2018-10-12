Губернатор Саратовской области уволил министра труда и социального развития региона Наталью Соколову
Сегодня в Сети появился ролик, где Соколова говорит, что возможно прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц – это сумма, предусмотренная прожиточным минимумом на приобретение продуктов питания. При этом сама Соколова в ролике отказывается попытаться обойтись прожиточным минимумом, говоря, что ей это не позволяет статус министра.
Комментарии18
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piter_ug 12 октября 2018 | 13:40
//это сумма, предусмотренная прожиточным минимумом на приобретение продуктов питания//
А кто уволит субъектов, установившим этот похоронный минимум?
vikwlad 12 октября 2018 | 13:59
Ей мешал статус министра. Теперь ей ничто мешать не будет. Пусть поживёт на прожиточный минимум.
zapadnay 12 октября 2018 | 13:41
Очень хорошо. И надеюсь, без выходного пособия? Но думаю, даже без работы дамочка бедствовать не будет. Зря что-ли числилась министром? А оне известно, сколько «зарабатывают» из наших налогов.
volodyav 12 октября 2018 | 13:47
Вся вина человека в том, что сказала вслух то, что все они думают.
zapadnay 12 октября 2018 | 14:04
volodyav:
Нет, дружище, вина таких людей - бесстыдство. Именно начальники всех мастей создали условия в стране, при которых у них заоблачные доходы, а у народа - на гране выживания.
Но у неё все будет хорошо, пристроят после шума. Ну а то, что сказала, потеряла бдительность.
Вот и «судья» Хахалева потеряла бдительность, закружилсь головка от «успехов» на ниве «правосудия».
antimalin 12 октября 2018 | 13:47
Губернатор Саратовской области уволил министра труда и социального развития региона Наталью Соколову
///
Просто уволил?
Надо было всю семейку этой зажравшейся министерши посадить на месячную зарплату в 3500 руб. без всяких золотых парашютов.
И посмотрели бы, как эта сморчочка-отброс прожила бы.
polsan 12 октября 2018 | 13:52
antimalin:
polsan
12 октября 2018 | 13:14
именно что просто уволил, а стоимость минимального набора продуктов в Саратовской области осталось на уровне 3160. И зарплаты министров областного правительства тоже остались на уровне 150-170 тысяч рублей.
Новый министр будет просто помалкивать на эту тему есть за десятерых, судя по зарплате!
vla7815 12 октября 2018 | 13:49
///// При этом сама Соколова в ролике отказывается попытаться обойтись прожиточным минимумом, говоря, что ей это не позволяет статус министра. /////
У вовы и его сообщников тоже статусы, которые не позволяют им напропалую не грабить людей и страну.
udarnik62 12 октября 2018 | 13:49
Видно не дала губернатору за 3,5 тысячи, потребовала новый Бентли .
sbk 12 октября 2018 | 13:49
Браво.
sapiens17 12 октября 2018 | 13:51
"...что ей это не позволяет статус министра."
Теперь нет помех. Попробует и расскажет?
А если получится - восстановят?
consts 12 октября 2018 | 13:52
Не повезло министру Соколовой.
но зато она сохранит "подвижность"и "работоспособность"
wuwer 12 октября 2018 | 13:52
Надеюсь, уволили с выдачей мандата депутанта Госдуры ли СФ
Там всех таких собирают
sparky 12 октября 2018 | 14:01
Пусть напьётся с горя на 3.5 тысячи.
marinters 12 октября 2018 | 14:01
Доигрался хрен на скрипке
tormoz15 12 октября 2018 | 14:02
Цинизм зашкаливает!
nds_01 12 октября 2018 | 14:06
Там, как я поняла, сыр-бор разгорелся из-за надбавки на "выживание": хватит ли 300 или надо 500 добавить. Да, 500 рублей надбавки точно решат проблему выживания саратовских пенсионеров!
compare 12 октября 2018 | 14:08
не надо обольщаться...скорее всего(предположение),не уволил,а "спрятал" на укромную должность...просто у нее не будет возможности поиздеваться над россиянами,в открытую,что она легко компенсирует "подгребательными движениями" и кошелку свою,не даст опустошить...