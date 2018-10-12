В Кремле обещают защищать интересы православных на Украине, как защищают интересы русскоговорящих
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это произойдет, если события войдут в русло противоправных действий. При этом Песков оговорился, что Россия будет действовать исключительно политико-дипломатическим путем.
Комментарий Пескова касался ситуации в связи с решением Синода Константинопольского патриархата, который продолжил движение по пути предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
Комментарии68
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timwlad91 12 октября 2018 | 13:59
В Кремле обещают защищать интересы православных на Украине, как защищают интересы русскоговорящих
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это произойдет, если события войдут в русло противоправных действий. При этом Песков оговорился, что Россия будет действовать исключительно политико-дипломатическим путем.
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Ну вот,здравый смысл всё таки присутствует в Кремле.
Война на Украине за территорию и паству между четырьмя сильными религиозные конфессиями Жидами,Католиками,Исламом и протестантством Бандеровщиной ,это неизбежность и стороннему тут лучше не лезть чтобы виноватым не быть на тысчу лет вперёд.
fredoxxx 12 октября 2018 | 14:02
Киев бомбить собрались?
novo 12 октября 2018 | 14:03
открываешь границу беженцам - даешь гражданство по упрощенке + подъемное пособие = и своих защитил и демографию поправил. что может быть человечнее, проще и дешевле?
stratofighter 12 октября 2018 | 14:06
novo: Этак весь мир можно на содержание взять. Хотя я сомневаюсь, что хоть один человек покинет Украину, чтобы молиться на Гундяева. Нема дурных, как говорят в тех местах.
vasya_von_smetankin 12 октября 2018 | 14:04
Знаем мы эти кремлёвские "политико-дипломатические пути", ага.
canes 12 октября 2018 | 14:07
О путях политических и дипломатических просто насмешил! Кто у них там политик и дипломат в ОПГ?
doxerom 12 октября 2018 | 14:07
А что, кремль уже начал выдачу удостоверений православных. Как они собираются отделять зерна от плевел и выявлять примазавшихся, типа меня.
alex55 12 октября 2018 | 14:11
..как защищают интересы русскоговорящих..
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Это как в Донбассе что ли? Послал Бог дебилов на нашу голову....
drulyk 12 октября 2018 | 14:12
Защищать интересы православных в Украине дело исклучительно Украины, а единственное что требуется от Росии - это не создавать “русло противоправных действий” в другой стране. Такие "защитники" нах ни кому не нужны.
Или в России уже нет никаких интересов, или не кому помогать?
sergo_25_26 12 октября 2018 | 14:13
Я, как русскоговорящий житель Украины, ответственно заявляю, что меня защищать не надо. И в случае такой защиты, на родину скрепную я лично верну не менее 10 пакетиков с грузом 200. Живите как то без нас уроды кремлёвские со своими овцами и со своим вошьдем.
ivar1964 12 октября 2018 | 14:18
//В Кремле обещают защищать интересы православных на Украине, как защищают интересы русскоговорящих//
"Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена! "
lvovjanin 12 октября 2018 | 14:21
"как защищают интересы русскоговорящих" - то есть как на Донбассе, который расхерачили весь?
ankir 12 октября 2018 | 14:31
политико-дипломатическим не получиться, потому что не умеют, не хватает знаний, профессионализма и смекалки. Как ни стараются, а получается защищать только свои личные интересы.
starok 12 октября 2018 | 14:37
Всем дипломатам и депутатам всех уровней России будет рекомендовано не посещать храмы РПЦ Киевского Патриархата? Правильный политико-дипломатический путь!
drulyk 12 октября 2018 | 14:39
А что интересы русскоговорящих православных в Украине кардинально отличаются от интересов нерусскоговорящих православных в России?