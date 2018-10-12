//В Кремле обещают защищать интересы православных на Украине, как защищают интересы русскоговорящих//

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это произойдет, если события войдут в русло противоправных действий. При этом Песков оговорился, что Россия будет действовать исключительно политико-дипломатическим путем.

Комментарий Пескова касался ситуации в связи с решением Синода Константинопольского патриархата, который продолжил движение по пути предоставления автокефалии Украинской православной церкви.