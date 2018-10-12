Исключение Рогозина из Государственного антинаркотического комитета не связано с аварией «Союза»

Исключение гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина из состава Государственного антинаркотического комитета не связано с аварией при пуске корабля «Союз МС-10». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Конечно же, не связано. Это было сделано в связи с изменением статуса Рогозина. Поэтому приводится в соответствие конфигурация всех комиссий, где он состоял в своем прежнем качестве», — пояснил он.