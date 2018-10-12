Исключение Рогозина из Государственного антинаркотического комитета не связано с аварией «Союза»
Исключение гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина из состава Государственного антинаркотического комитета не связано с аварией при пуске корабля «Союз МС-10». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Конечно же, не связано. Это было сделано в связи с изменением статуса Рогозина. Поэтому приводится в соответствие конфигурация всех комиссий, где он состоял в своем прежнем качестве», — пояснил он.
Комментарии9
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polsan 12 октября 2018 | 13:21
Исключение Рогозина из Государственного антинаркотического комитета не связано с аварией «Союза». может и не связано, но осадочек остался! ))
vasyakirin 12 октября 2018 | 13:24
polsan: Годы берут своё, здоровья не хватает плановую дозу уничтожить?
danko1 12 октября 2018 | 13:25
polsan: Это связано с провалом явки по поставкам наркотиков?
henry52 12 октября 2018 | 13:25
polsan: Наверное это связано с тем дип-самолетом с пол-тонной кокаина...
alexisgross_082018 12 октября 2018 | 13:25
То есть если Рогозин состоя в антинаркотическом комитете - топил такс и нес пургу, то представьте что этот батутчик натворит при свободном доступе не только к мухоморам, но и болиголову !!! А ведь еще есть и бублики с маком !!!
avk7874 12 октября 2018 | 13:34
А теперь ясно, что не летит то ничего, Димка кокс утилизировал. Пазл сложился, а то вечно бред несёт какой то.
elenaprekrasnaya2009 12 октября 2018 | 13:34
А чё Рогозин в нём делал?
Он добивает космическую отрасль, а борьбу с наркоманией доломают и без него.
s_prime 12 октября 2018 | 13:36
Шо, теперь Рогозин кокс за свои покупать будет???))))
lentapoint 12 октября 2018 | 13:37
Это просто слабая попытка помочь космонавтике