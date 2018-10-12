Московские армейцы выиграли стартовый матч баскетбольной Евролиги у испанской Барселоны.

В межсезонье ЦСКА покинули два баскетболиста, которые может и не определяли игровой почерк, но были заметными фигурами в российском баскетболе последние 10 лет. Клуб покинули Виктор Хряпа и Виталий Фридзон. Барселона тоже рассталась с легендой клуба Хуаном-Карлосом Наварро, номер которого был изъят из обращения. По сути на паркет дворца Мегаспорт вышла новая команда, что и отметил тренер армейцев Димитрис Итудис. У ЦСКА, напротив, костяк сохранился. Правда, в стартовой пятерке вышли новички Алек Питерс и Дэниэл Хеккет. На площадке они не задержались. Вышедшие лидеры ЦСКА уже к перерыву создали задел больше, чем в 20 очков. ЦСКА проиграл третью четверть, но потом восстановил преимущество 95:75. Самым результативным в составе армейцев стал Кори Хиггинс, набравший 18 очков.

Следующий матч в рамках Евролиги ЦСКА сыграет 16 октября в Телль-Авиве против Маккаби.