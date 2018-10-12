Верховный суд Хакасии отложил рассмотрение иска местного избиркома о снятии Валентина Коновалова с выборов главы региона. Следующее заседание состоится в понедельник – за неделю до второго тура.

Валентина Коновалова, набравшего в первом туре выборов главы Хакасии почти 45%, могут снять из-за нарушений в документах. Ранее прокуратура республики подала соответствующее представление в избирком. В документе говорится, что название хакасского отделения КПРФ при выдвижении Коновалова было указано неверно. Избирком региона решил направить представление в Верховный суд Карелии, который сегодня должен был решить вопрос с регистрацией коммуниста. Однако по ходатайству сторон рассмотрение иска было отложено. Одновременно в эти минуты должно проходить заседание по иску к кандидату от КПРФ его соперника на выборах – представителя Партии роста Александра Мяхара. Он полагает, что Коновалов вел незаконную агитацию. В КПРФ же считают претензии к своему кандидату необоснованными. В партии, как пишет газета «Ведомости», уверены, что в случае, если Коновалова снимут, он станет политиком общефедерального значения.

Второй тур выборов главы Хакасии должен пройти 21 октября. Ранее с него поочередно снялись экс-глава республики Виктор Зимин и кандидат от ЛДПР Андрей Филягин.