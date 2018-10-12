Министр труда Саратовской области, заявившая, что можно прожить на 3,5 тысяч в месяц, уволена
Министр труда Саратовской области, заявившая, что можно прожить на 3,5 тысяч в месяц, уволена. Такое решение принял губернатор. Видеозапись разговора Натальи Соколовой и местного депутата Николая Бондаренко появилась в интернете.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 13:05
Ну что, теперь статус позволит этой курице жить на 3,5 тыс в месяц и жрать "макарошки"?
polikarpich 12 октября 2018 | 13:08
mikhail_spb_: Да такие не тонут, в том всё и дело. Не пойдёт она в уборщицы, уверен.
kottigr1 12 октября 2018 | 13:08
mikhail_spb_: Странно.. В Кремлевской столовой люди на эти деньги не только питаются, но ещё и Мерседесы себе на сдачу покупать умудряются...
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 13:07
Сама Соколова отметила, что не сможет прожить на эти деньги, так как ей это не позволит «статус министра» ... Теперь позволит.А вообще в перечень наказаний давно пора включить пункт: "Приговорить к жизни на прожиточный минимум на пять лет". Это для таких зажравшихся дур будет страшнее высшей меры.
ft18 12 октября 2018 | 13:08
Интересно, т.е. губер решил что на 3,5 т.Ꝑ в месяц жить нельзя??