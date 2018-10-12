Соглашение о границе с Чечней было подписано стихийно, утверждает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
В интервью РБК он сказал, что одной из причин появления документа стал конфликт из-за дорожных работ.
Евкуров добавил, что несмотря на стихийное подписание соглашения, подготовка к нему в.елась в течение месяца.
Напомню, что в Ингушетии не прекращаются массовые протесты против передачи части территории Чечне.
Комментарии4
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volodyav 12 октября 2018 | 13:08
да, "стихийно" - ураган назывался "Кадыров" с сопутствующими осадками в виде Путина
kottigr1 12 октября 2018 | 13:10
volodyav: В РФ вообще всё происходит стихийно.. Когда страной управляют тараканы в голове Путина, по другому уже и не получается..
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 13:09
Слабенький Евкуров руководитель. Мало того, что пресечь беспорядки не может, так ещё и оправдываться принялся.. Думаю, в скором времени вылетит с поста..
tv_victim 12 октября 2018 | 13:09
Фигасе! Сам не понял, что подмахнул, что ли? Конгениальная отмазка!