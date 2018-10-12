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13:00, 12 октября 2018

УПЦ Московского патриархата не будет участвовать в объединительном соборе под эгидой патриарха Филарета

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать в объединительном соборе под эгидой патриарха Филарета. В УПЦ подчеркивают, что по-прежнему считают киевского иерарха запрещенным в служении, а возглавляемую им церковь – неканонической.

«Мы и так являемся поместной Церковью и участвовать в создании еще одной вместе с людьми, которых мы запретили в служении за различные преступления» нельзя, — сказал глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов. Собор по объединению церквей инициирует неканоническая церковь Киевского патриархата после начала процедуры автокефалии Константинопольской церковью. Там уже обратились с таким призывом к УПЦ МП и автокефальной православной церкви на Украине. Целью называют избрание единого главы поместной церкви, которая возможно, будет создана. Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии и принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и митрополита Макария Малетича из Украинской автокефальной православной церкви. Константинополь также заявил об аннулировании права Московской патриархии на назначение Киевского митрополита.

В РПЦ принятое накануне решение Синода Вселенской церкви ранее назвали легализацией раскола во всем православном мире.

Комментарии

7

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antimalin 12 октября 2018 | 13:03

Синод Московского Патриархата состоится 15 октября в Москве.
Надеюсь, раскольнику Варфоломею из Стамбула будет дана соответствующая оценка.
Турецко-фанарский патриарх сам напросился.
Впрочем, его понять можно.
Он принял скандальное решение исключительно под давлением Вашингтона.
Недаром ему было приказано отправить 2-х т.н. экзархов из США и Канады на Украину - каноническую территории РПЦ.

Несмотря на авантюру стамбульского синода, расстрига-самозванец Денисенко так и остался расстригой, и по-прежнему лишен всех церковных санов.
Отменить анафему Денисенко может только РПЦ, потому что Варфоломей - не папа Римский. Он - всего лишь первый среди равных, а не наместник бога.
В православии нет единоначалия как у католиков.

gennady_77 12 октября 2018 | 13:07

antimalin: если нет единоначалия, как может кто-то наложить анафему на кого-то? на правах равного? ну "сам дурак" - вполне нормальный ответ на такое. ох и подгорает у ватанов, любо посмотреть.

dzeniss 12 октября 2018 | 13:10

antimalin: Мадам, вы о чем?.. Это и есть христианское смирение? Или это агрессивное РПЦшное христианство?! ))) Когда вы уже научитесь жить по человечески?!

kottigr1 12 октября 2018 | 13:04

РПЦ служит своему Аллаху, от которого столуется..

marchuk 12 октября 2018 | 13:10

И правильно. Кто они такие ваще? Мы на своем районе внатуре!

pravdatut 12 октября 2018 | 13:10

Московские имперцы получили законно по заслугам, теперь врут и истерят.

amrigo 12 октября 2018 | 13:10

Предоставление автокефалии украинской церкви — настоящий праздник для атеистов всего мира, особенно радость для России. После ленинской секуляризации впервые российская церковь понесёт большие потери, сопоставимые по значимости с распадом СССР. Сейчас не все атеисты понимают, насколько это событие важное и полезное в борьбе с мракобесием, поэтому объясняю суть происходящего и почему надо прыгать от радости.

Когда распался совок, нам внушали мысль, якобы это было скорее плохим событием, чем хорошим, но либералы изначально понимали, что империализм приносит стране только войны и нарушение прав человека. Чем меньше территория, тем легче управлять страной и быстрее можно развить экономику, яркий пример — Сингапур, где полностью отсутствует коррупция и все живут богато. Значит распад совка однозначно благоприятное событие для всего мира, величайший праздник, особенно для тех республик, которые получили независимость от Кремля.

Церковь изначально создавалась как политическая структура, орган государственной власти, она всегда мешала человеку быть свободным, препятствовала свободе нравов и в этом её пагубная роль. Чем более она раздроблена на множество конкурирующих церквей, тем лучше для любого общества и любой страны. Именно поэтому представители российской церкви так обеспокоились новым расколом — это ослабляет их власть и лишает миллиардной денежной прибыли. Что плохо для церкви, то хорошо для атеистов. Чем слабее религия в стране, тем меньше мракобесия и тем сильнее наука и просвещение. Чем сильнее религия, тем беднее страна, а чем слабее церковь, тем выше уровень жизни населения.

Украина независимая страна и было недоразумением, когда церковь, как влиятельная политическая структура, не была разделена. Будем надеяться, что православные церкви Белоруссии и других постсоветских республик последуют за Украиной и тоже потребуют автокефалию. Поздравляю всех атеистов и здравомыслящих с великим расколом церкви, это наша общая победа!

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