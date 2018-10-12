УПЦ Московского патриархата не будет участвовать в объединительном соборе под эгидой патриарха Филарета

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать в объединительном соборе под эгидой патриарха Филарета. В УПЦ подчеркивают, что по-прежнему считают киевского иерарха запрещенным в служении, а возглавляемую им церковь – неканонической.

«Мы и так являемся поместной Церковью и участвовать в создании еще одной вместе с людьми, которых мы запретили в служении за различные преступления» нельзя, — сказал глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов. Собор по объединению церквей инициирует неканоническая церковь Киевского патриархата после начала процедуры автокефалии Константинопольской церковью. Там уже обратились с таким призывом к УПЦ МП и автокефальной православной церкви на Украине. Целью называют избрание единого главы поместной церкви, которая возможно, будет создана. Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии и принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и митрополита Макария Малетича из Украинской автокефальной православной церкви. Константинополь также заявил об аннулировании права Московской патриархии на назначение Киевского митрополита.

В РПЦ принятое накануне решение Синода Вселенской церкви ранее назвали легализацией раскола во всем православном мире.