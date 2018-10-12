Покупательница картины Бэнкси «Девочка с шаром» оставила сделку в силе
Покупательница картины Бэнкси «Девочка с шаром», которая самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе, оставила сделку в силе. Она заявила, что была шокирована, когда после удара молотка заработал шредер, но постепенно начала понимать, что в её руках остался «собственный кусочек истории искусства».
Аукционный дом Сотбис не раскрывает имя покупательницы. Известно лишь, что она родилась в одной из европейских стран. Женщина купила картину Бэнкси за миллион фунтов стерлингов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 12 октября 2018 | 12:55
Дураки есть и среди миллионеров...
henry52 12 октября 2018 | 13:06
sasass: Она купила оптом, а продавать будет в розницу (по кусочкам)...
ft18 12 октября 2018 | 13:05
Ясен перец, этот перформанс как минимум раза в 3 поднял стоимость произведения!
Осталось только аккуратно полоски приклеить обратно )))