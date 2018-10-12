Лидеры КНДР и России обменялись поздравлениями по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений
Лидеры КНДР и России обменялись поздравительными телеграммами по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Ким Чен Ын отметил конструктивный характер этих отношений. Владимир Путин подчеркнул стремление двух стран к стабильности и безопасности на Корейском полуострове.
В Южной Корее уже отметили, что север стремится заручиться поддержкой России перед предстоящими переговорами с США.
Комментарии5
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cite 12 октября 2018 | 12:47
Людоеды пожелали друг другу приятного аппетита...
kottigr1 12 октября 2018 | 12:55
cite: Странная однако закономерность.. Везде, где появляются Кремлёвские, сразу начинает исчезать даже продовольствие.. И КНДР в этом списке далеко не исключение..
polikarpich 12 октября 2018 | 13:01
cite: Всё ясно. Всё "стабильно" и всё "конструктивно". А также "позитивно", "поступательно" и "продуктивно".
:-))))))))))
hiryrg 12 октября 2018 | 13:06
Ура! Но косоглазенький пухлячок теперь уже идет в другом направлении. В правильном? Теперь он уже прогнулся. Про то, чтобы пулять ракетами речи уже не идет. Друг - Трамп. Готов даже пустить к себе экспертов на ядерный полигон.
marchuk 12 октября 2018 | 13:08
Дипломатических, мля, отношений, *ука ))