Украинская православная церковь не намерена участвовать в соборе, к которому призывает киевский патриархат...

Украинская православная церковь не намерена участвовать в объединительном соборе, к которому призывает киевский патриархат. Об этом объявила её пресс-служба. Митрополит Киевский Онуфрий считает, что Украина не должна стремиться к получению автокефалии, поскольку это ничто не гарантирует.

Накануне синод Константинопольского патриархата принял решение продолжить процедуру предоставления Украине автокефалии, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей, в том числе, с митрополита Филарета.