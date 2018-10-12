Украинская православная церковь не намерена участвовать в соборе, к которому призывает киевский патриархат
Украинская православная церковь не намерена участвовать в объединительном соборе, к которому призывает киевский патриархат. Об этом объявила её пресс-служба. Митрополит Киевский Онуфрий считает, что Украина не должна стремиться к получению автокефалии, поскольку это ничто не гарантирует.
Накануне синод Константинопольского патриархата принял решение продолжить процедуру предоставления Украине автокефалии, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей, в том числе, с митрополита Филарета.
Комментарии24
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kottigr1 12 октября 2018 | 12:40
Священнослужители Украинской православной церкви уже сами переходят под киевский патриархат.. Лучше быть со своим народом, чем с теми кого кормит кремлёвское ворьё..
pattrick 12 октября 2018 | 12:45
Украинская православная церковь не намерена участвовать в соборе, к которому призывает киевский патриархат...
Пошлите в ихний собор стремянного с грамотой, мол, что священники и прихожане УПЦ МП принимают решения данного собора и признают вора Мишку Динесенко, святым Папой Киевским Филаретом.
ura_123 12 октября 2018 | 12:48
pattrick: И что же у тебя украл Динесенко чего не крадёт Гундяша?
vilingrad 12 октября 2018 | 12:56
pattrick: Патрик опять сходил кирпичами,беда-то... вызовите ему ветеринара!
antiboh 12 октября 2018 | 13:05
pattrick: не должна стремиться? Странно все стремятся к самостоятельности,свободе.
Вот кто вносит раздрай-Онуфрий.
novirusisch 12 октября 2018 | 13:02
kottigr1: Может и не такие у них высокие помыслы у этих попов "быть со своим народом", может просто боятся без работы остаться, приходы ведь в УПЦ переходят, но попы действительно уже побежали в УПЦ.
Ведь вряд ли их смогут всех в России пристроить.
ura_123 12 октября 2018 | 12:41
А каких гарантий желает этот прости господи,Онуфрий?
ta_ma_ra 12 октября 2018 | 13:02
ura_123: А он желает, чтобы Украина тоже маршировала мимо саркофага с трупом вождя. Такое у них скрепнутое православие.
bandera 12 октября 2018 | 12:41
С Каких пор Рассейская Гундяевская церковь стала Украинской! И да Гундяевская церковь даже без томоса!
testmeter 12 октября 2018 | 12:42
"Украинская православная церковь" - это что-ли филиал РПЦ МП? Который раньше гордо
именовался УПЦ МП, а теперь стыдливо от ругательного слова "мацква" открещивается. Ну и идиоты. Так они имели шанс сохраниться в Единой Украинской Церкви. Не захотят - не будут участвовать. Только вот их прихожане в большинстве своем совсем по другому думают. С получением автокефалии УПЦ мацква им больше не указ.
parasuk_ 12 октября 2018 | 12:51
testmeter: Не-а. Это значит, что на украинде осталась только одна православная церковь и две секты, которые перешли под внешнее управление стамбульского попа :)
polikarpich 12 октября 2018 | 12:58
parasuk_: Так это как раз "стамбульский поп" решает, кто церковь, а кто секта. Имеет право. Вот в чём фикус-пикус! :-)
testmeter 12 октября 2018 | 12:58
parasuk_: Да нет, дорогой. Неканонической сектой таперича является гундяевско-гэбнявый мацковский патриархат. Учи китайский, портянь и осваивай тексты исламских молитв. Московия вернулась к своим истокам
kottigr1 12 октября 2018 | 12:59
parasuk_: Странно.. А страна где на центральной площади лежит набитая соломой тушка очередного Вошьдя - это разве не секта ?
Кстати.. Путина чем набивать будете ? придется наверное и ложе в двуспальное переделывать, что бы поместились сразу оба Вовочки..
parasuk_ 12 октября 2018 | 13:07
kottigr1: Страна сектой быть не может. А вот кучка некрофилов, поклоняющаяся тушке немцова на Москворецком мосту, может.
vladimirbelarus 12 октября 2018 | 12:48
Это кто раскол УПЦ инициировал? Московиты в странных блестящих шапках? Провоцируют на драку? Будет вам драка, повылетаете в своих странных блестящих одёжах из церквей.
ta_ma_ra 12 октября 2018 | 12:50
Получение автокефалии гарантирует только одно - московская церковь так и будет называться - московская. И денежек гундяев больше не получит.
noxepy_88 12 октября 2018 | 12:53
Разделяй и властвуй, нормально. Бедная Украина..
novirusisch 12 октября 2018 | 13:05
noxepy_88: Малышка, а кто разделяет-то?
УПЦ Киевского патриархата как раз призывает к объединению.
Малышка, ты Гундяева упрекаешь?
tchizik 12 октября 2018 | 12:54
Это уже не волнует товарищ Онуфрий
mikluho_m 12 октября 2018 | 12:55
Варфаломей снял анафему, а Гундяй теперь обязан снова её надеть!
Имеет право!
sharko_2 12 октября 2018 | 12:59
Архив новостей:
/Украинская православная церковь не намерена участвовать в соборе, к которому призывает киевский патриархат/
Болван! Киевский патриархат украинской православной церкви.
yralez 12 октября 2018 | 13:02
Гопинки - сепараторы русского мира не скроют свои рыла под рясами.
varlam59 12 октября 2018 | 13:03
"Украинская православная церковь не намерена участвовать в объединительном соборе, к которому призывает киевский патриархат"
Самая массовая православная церковь на Украине как видите, не будет участвовать в бесовском беспределе украинских националистов. Они что, силой будут принуждать верующих и неподконтрольную церковь к подчинению? Офанарели, мягко говоря.