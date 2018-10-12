Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией было подписано стихийно на фоне конфликта из-за дорожных работ. Об этом в интервью РБК сообщил глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. По его словам, подготовка к соглашению велась в течение месяца.

Напомним, документ был подписан в конце сентября. Позже его одобрили парламенты Чечни и Ингушетии. Это спровоцировало митинг в Магасе, который местные активисты объявили бессрочным.