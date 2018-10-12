Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией было подписано стихийно на фоне конфликта из-за дорожных работ
Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией было подписано стихийно на фоне конфликта из-за дорожных работ. Об этом в интервью РБК сообщил глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. По его словам, подготовка к соглашению велась в течение месяца.
Напомним, документ был подписан в конце сентября. Позже его одобрили парламенты Чечни и Ингушетии. Это спровоцировало митинг в Магасе, который местные активисты объявили бессрочным.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 12:42
Подготовка к соглашению велась месяц, но соглашение подписали стихийно из-за драки дорожных рабочих?
А драка не готовилась месяцами?
olenenok_zed 12 октября 2018 | 12:47
mikhail_spb_: причем тут драка и дорожные рабочие?
в исходнике говорится "...конфликта из-за дорожных работ"
Ваш Олененок ZeD
pattrick 12 октября 2018 | 12:48
Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией было подписано стихийно на фоне конфликта из-за дорожных работ...
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
timwlad92 12 октября 2018 | 12:56
Ну вообщетто mikhail_spb_: вы правы.
В ингушетии и дагестане нищета и клановая корупция и ни копейки налогов не платят.
Поэтому по причине того что идет тотальное обнищание ингушетии и дагестана ,то мигранты идут в чечню.
Дома строить надо.
Нужны земельные 3частки так же и для ереселения с зоны оплзней при обильных осадках.
Так что скоро обьеденение скоро будет чечни и нгушетии.
А дагестае федеральный спецпредставитель порядок наводит.
vasya_von_smetankin 12 октября 2018 | 12:53
Ингушетиянаша!
ivanov356 12 октября 2018 | 12:54
Прекратить дорожные работы, это опасно!
zemljanka 12 октября 2018 | 12:58
Стихия...
Или неумение управлять?