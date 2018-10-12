Заседание по иску избиркома Хакасии о снятии с выборов коммуниста Валентина Коновалова отложено на 15 октября. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на суд.

Напомним, республиканский избирком и прокуратура утверждают, что при регистрации кандидата от КПРФ в губернаторы были нарушены законы.