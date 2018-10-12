Заседание по иску избиркома Хакасии о снятии с выборов коммуниста Валентина Коновалова отложено на 15 октября
Заседание по иску избиркома Хакасии о снятии с выборов коммуниста Валентина Коновалова отложено на 15 октября. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на суд.
Напомним, республиканский избирком и прокуратура утверждают, что при регистрации кандидата от КПРФ в губернаторы были нарушены законы.
Комментарии2
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ft18 12 октября 2018 | 12:44
Менжуются: и хочется, и колется! Кому охота быть в роли ёжика, пожирающего кактус? А надо!
dzeniss 12 октября 2018 | 13:03
"республиканский избирком и прокуратура утверждают, что при регистрации кандидата от КПРФ в губернаторы были нарушены законы"... А где они и им подобные были на всех предыдущих выборах?!