Комиссия Конгресса США требует лишить Пекин права проведения Олимпиады 2026 года из-за нарушения прав человека
Комиссия Конгресса США требует лишить Пекин права проведения зимних Олимпийских Игр 2026 года из-за нарушения прав человека.
Накануне специальная комиссия конгресса США опубликовала доклад о положении с правами человека с Синдзянь-уйгурском автономном округе на северо-западе Китая, где компактно проживают мусульмане. Власти страны одобрили создание «центров профессионального обучения и повышения квалификации», которые в докладе названы «лагерями политического перевоспитания». Утверждается, что в них без суда содержат более миллиона человек. Ухудшение положения дел с правами человека в документе связывают с правлением нынешнего китайского лидера Си Дзинпиня. В выводах доклада указывается, что ситуация в Синдзянь-уйгурском округе может стать поводом для введения экономических санкций. Кроме того, от Международного Олимпийского комитета требуют лишить Китай права проведения зимних олимпийских Игр 2026 года и провести перевыборы столицы олимпиады.
Пекин станет первым городом в истории Олимпийского движения, в котором пройдут и зимние, и летние Игры.
Комментарии8
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noxepy_88 12 октября 2018 | 12:11
Ага, а про Катар забыли? Тут помню, тут не помню, а тут рыбу заворачивал?
babchendrysch 12 октября 2018 | 12:21
Комиссия Конгресса сша - будет послана на...
Клал на нёё Китай с прибором, как и любое цивилизованное независимое государство.
polikarpich 12 октября 2018 | 12:29
babchendrysch: Какой ты смелый всё время, слушай, да?! :-)
Всё время всех посылаешь, на всех кладёшь! В чём секрет? Блатных "приборов" наглотался?
cromwel 12 октября 2018 | 12:21
А США не нарушают права людей в других странах? Полтика двойных стандартов.
katz_a_p 12 октября 2018 | 12:37
Вообще-то по-русски всегда писалось Синцзян, а не Синдзянь.
Да и китайского лидера Си Цзиньпина обозвали Си Дзинпинем.
ura_123 12 октября 2018 | 12:39
Только кадырову про уйгуров не говорите,а то ополчится на Китай))))
Вспоминаем угнетаемый народ рахинджа или как их там правильно)
polikarpich 12 октября 2018 | 12:42
ura_123: Да он уж забыл про этих рахинджа давно. Понтанулся - и хватит.
Не уверен, что он знает, где и Мьянма находится.
yralez 12 октября 2018 | 13:04
В Китае пенсионерам дали право раз в год получать бесплатную путевку в Европу......это и есть нарушение пав человека ?
А что тогда в дзюдохерии ?