Комиссия Конгресса США требует лишить Пекин права проведения Олимпиады 2026 года из-за нарушения прав человека

Комиссия Конгресса США требует лишить Пекин права проведения зимних Олимпийских Игр 2026 года из-за нарушения прав человека.

Накануне специальная комиссия конгресса США опубликовала доклад о положении с правами человека с Синдзянь-уйгурском автономном округе на северо-западе Китая, где компактно проживают мусульмане. Власти страны одобрили создание «центров профессионального обучения и повышения квалификации», которые в докладе названы «лагерями политического перевоспитания». Утверждается, что в них без суда содержат более миллиона человек. Ухудшение положения дел с правами человека в документе связывают с правлением нынешнего китайского лидера Си Дзинпиня. В выводах доклада указывается, что ситуация в Синдзянь-уйгурском округе может стать поводом для введения экономических санкций. Кроме того, от Международного Олимпийского комитета требуют лишить Китай права проведения зимних олимпийских Игр 2026 года и провести перевыборы столицы олимпиады.

Пекин станет первым городом в истории Олимпийского движения, в котором пройдут и зимние, и летние Игры.