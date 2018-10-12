В ЕСПЧ впервые поступила жалоба российского призывника, которому отказали в праве на альтернативную службу
В ЕСПЧ впервые поступила жалоба российского призывника, которому сначала предоставили право на альтернативную службу, а затем в этом отказали. Заявитель настаивает, что суд в России нарушил две статьи европейской Конвенции – о свободе мысли и совести, а также о праве на справедливое судебное разбирательство.
Ранее Игорю Суворову не удалось добиться отмены приговора за уклонение от военной службы в Краснодарском краевом суде. По сути его лишили права на отказ от армейской службы по соображениям совести, рассказал газете «Коммерсант» юрист Александр Передрук. Военкомат сперва предоставил такую возможность пацифисту, а затем аннулировал его и направил несколько повесток, которые призывник проигнорировал. В российском суде дело молодого человека, по неволе ставшего «уклонистом» разбирал судья Юрий Ермаков. В ходе заседаний представитель фемиды не только язвил в адрес призывника, но и высказывал личные оценки праву отказа от службы. «Не сильно много хотите?», — говорилось в опубликованной позднее стенограмме заседания. Необходимость всеобщей воинской повинности Ермаков обосновывал тем, что мощь российской армии должна помочь «раком поставить весь мир», чтобы впоследствии «не выгребать дерьмо за американцами, НАТО и Китаем».
Добиться привлечения судьи к дисциплинарной ответственности до направления жалобы в ЕСПЧ представители призывника не успели. Юрист вышел на почетную пенсию.
Комментарии7
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efilika 12 октября 2018 | 12:18
маразм процветает.
antimalin 12 октября 2018 | 12:19
Россия, вероятно, выйдет из Совета Европы уже в начале 2019 года.
И тогда ЕСПЧ лишится соответствующей юрисдикции, которая распространяется лишь на государства - члены Совета Европы, которых сейчас 47.
Без России будет 46.
mozhem_povtorit 12 октября 2018 | 12:33
Подлец! Предатель! Я бы таких расстреливал. Хотя сам не служил, но по уважительной причине!
polikarpich 12 октября 2018 | 12:50
mozhem_povtorit: Просто не захотели, без всякого пацифизма? Понимаю! :-)))
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 12:33
Призвать это существо в армию обязательно. И отправить в строительные войска в холодные районы страны. Раз не хочет через голову ума набираться - пусть ему там через жопу ума набирается..
polikarpich 12 октября 2018 | 12:47
abu_vgrobu: А зачем? Для чего? Кому от этого легче станет?
А вот таких "судей" самих надо ставить раком. Нет, не подумайте чего плохого! Только для того, чтобы превратить его #опу в сочную отбивную.
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 13:00
polikarpich: А зачем? Для чего? Кому от этого легче станет?
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Для самого фигуранта и для ему подобных. Глядишь, инфантилизма в головах и поубавится и они станут ко времени окончания службы нормальными мужиками, а не маменькиными сынками со слюнявчиками. Да и о равноправии забывать не стоит, а то что ж это получается - пусть деревенские, мол, служат, а нам, "господам". убеждения не дозволяют ?..