В ЕСПЧ впервые поступила жалоба российского призывника, которому отказали в праве на альтернативную службу

В ЕСПЧ впервые поступила жалоба российского призывника, которому сначала предоставили право на альтернативную службу, а затем в этом отказали. Заявитель настаивает, что суд в России нарушил две статьи европейской Конвенции – о свободе мысли и совести, а также о праве на справедливое судебное разбирательство.

Ранее Игорю Суворову не удалось добиться отмены приговора за уклонение от военной службы в Краснодарском краевом суде. По сути его лишили права на отказ от армейской службы по соображениям совести, рассказал газете «Коммерсант» юрист Александр Передрук. Военкомат сперва предоставил такую возможность пацифисту, а затем аннулировал его и направил несколько повесток, которые призывник проигнорировал. В российском суде дело молодого человека, по неволе ставшего «уклонистом» разбирал судья Юрий Ермаков. В ходе заседаний представитель фемиды не только язвил в адрес призывника, но и высказывал личные оценки праву отказа от службы. «Не сильно много хотите?», — говорилось в опубликованной позднее стенограмме заседания. Необходимость всеобщей воинской повинности Ермаков обосновывал тем, что мощь российской армии должна помочь «раком поставить весь мир», чтобы впоследствии «не выгребать дерьмо за американцами, НАТО и Китаем».

Добиться привлечения судьи к дисциплинарной ответственности до направления жалобы в ЕСПЧ представители призывника не успели. Юрист вышел на почетную пенсию.