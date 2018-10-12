Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией было подписано стихийно на фоне конфликта из-за дорожных работ
Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией было подписано стихийно на фоне конфликта из-за дорожных работ. Об этом в интервью РБК сообщил глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. По его словам, подготовка к соглашению велась в течение месяца.
Напомним, документ был подписан в конце сентября. Позже его одобрили парламенты Чечни и Ингушетии. Это спровоцировало митинг в Магасе, который местные активисты объявили бессрочным.
Комментарии8
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danko1 12 октября 2018 | 12:13
Нарушили Конституции РФ и своих республик, а объясняют это строительными работами.
pravdatut 12 октября 2018 | 12:15
Руские, учитесь у ингушей!
meteor1908 12 октября 2018 | 12:15
Экспромт - традиционный тренд российской власти 21 века.
consts 12 октября 2018 | 12:16
Стихийно, но подготовка велась в течение месяца?
Понятно.
skier64 12 октября 2018 | 12:17
а давайте стихийно половину Северного Ледовитого океана подарим
kryimzdick 12 октября 2018 | 12:22
Вот так войны и начинаются
ft18 12 октября 2018 | 12:26
Стихийно одобрили парламентом (сколько, кстати, там кадров?) и глава региона стихийно подписал? Какая интересная стихия! Наверное, это от того, что стихи читали...
mamiluk 12 октября 2018 | 12:36
Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией было подписано стихийно на фоне конфликта из-за дорожных работ..
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Что????Он сам то верит в то что говорит....?!....Это такая глупая отмазка...для кого она рассчитана-даже дети не поверят...Охренеть!....даже врать уже не получается достоверно...и у таких в руках власть...Народу нужно убрать этих полуумных авантюристов...пока не поздно!