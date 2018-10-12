Киевский патриархат призывает другие украинские церкви созвать объединительный собор
Объявление было сделано на фоне вчерашнего решения священного синода продолжить предоставление автокефалии Украине.
Константинополский синод вчерашним решением снял анафему с главы Киевского патриархата. Наряду с Украинской автокефальной церковью эта организация была признана каноничной. Теперь Киевский патриархат призывает сторонников независимости к объединению. Для этого предлагается созвать чрезвычайный собор, на котором в том числе должен быть избран предстоятель единой поместной украинской церкви. Ожидается, что он от имени объединенной организации и получит Патриарший и Синодальный Томос – то есть указ – об автокефалии. При этом в Московском патриархате, до недавнего времени бывшем единственной каноничной церковью в стране, вчерашнее решение синода осудили, назвав его «очередным беззаконным деянием Константинопольского патриарха», и усомнились в возможности объединения.
Украинское МВД пообещало жестко пресекать провокации и разжигание вражды в связи с предоставлением церкви автокефалии.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 12:10
Лубянские попы беснуются, ведь у них отняли большой кусок сладкого пирога.
blindpew_33 12 октября 2018 | 12:18
mikhail_spb_: лично мне совершенно пофиг на разборки бородатых между собой.
Главное, чтобы остальных не втянули, и чтобы под шумок кто-нибудь не решил повоевать.
danko1 12 октября 2018 | 12:21
blindpew_33: Так РПЦ уже предупредила, что кровопролитие будет.
У них для этого сотни организованных качков есть, которых могут в качестве провокаторов заслать в Украину. Презирают в РПЦ Учение и любят насилие, которое Учение запрещает.
Для РПЦ бабло и недвижимость превыше всего.
kryimzdick 12 октября 2018 | 12:24
danko1: С другой стороны, священники УПЦ МП уже переходят массово в УПЦ КП, свечки-то продавать хочется, да и прихожане скучать будут
kit07_12 12 октября 2018 | 12:39
kryimzdick: //С другой стороны, священники УПЦ МП уже переходят массово в УПЦ КП//
Обычный бандеровский п...ж. Кто хотел, давно перешел. Таких набралось куда меньше половины.
Ну а Россия для защиты жизни и имущества Русской Церкви обязана применить все средства, включая военные. Если бандеры начнут захватывать русские церкви, а они стопудово начнут.
vladimirbelarus 12 октября 2018 | 12:58
kit07_12: Значит точно надо сжечь пару московских церквушек. Посмотрим. как ты ответишь за свои слова.
blindpew_33 12 октября 2018 | 12:31
danko1: есть ньюанс: напустить "казаков" на штаб Навального в Краснодаре и заслать их же в соседнее государство - две большие разницы.
Второе несколько сложнее.
Да и "казаки" не совсем идиоты, знают, как трудно удирать с нагайкой, засунутой в задницу.
А вот если рванёт пукан у кого-то во власти и задействуют войска... тогда будет совсем печально. Для всех.
a_111111 12 октября 2018 | 12:23
mikhail_spb_: Ну уж Филарет то как раз самый-самый лубянский поп:)
blindpew_33 12 октября 2018 | 12:38
a_111111: в совке других не было, архиереев точно.
antimalin 12 октября 2018 | 12:40
mikhail_spb_: Лубянские попы беснуются, ведь у них отняли большой кусок сладкого пирога.
///
А простые украинцы на Украине хоть чего-нибудь получат от этого "куска сладкого пирога"?
Им зарплаты и пенсии поднимут, а в Киеве подадут наконец горячую воду?
meteor1908 12 октября 2018 | 12:13
Когда Владимир крестил Киев, он не особо интересовался чувствами верующих. Во все времена народ верил в тех богов, какие приказывала власть, а отщепенцев сжигали на кострах. Мы за традиции или где?
ukretotakoividskota 12 октября 2018 | 12:16
meteor1908: Владими не знал о существование каклов.
kryimzdick 12 октября 2018 | 12:25
ukretotakoividskota: и о существовании москалей ему было неведомо, равноапостольному))))
piterjanis 12 октября 2018 | 12:19
почему Петя-перегар лезет в церковные дела?
kryimzdick 12 октября 2018 | 12:25
piterjanis: петя ни при чем, решения принял вселенский патриарх, фигура №1 в православном мире.
nestor199 12 октября 2018 | 12:28
piterjanis: В ж ............. , извините, в Украине конституция такая.
a_111111 12 октября 2018 | 12:25
Согласно вчерашнему решению Филарет все-таки митрополит, а не патриарх...
antimalin 12 октября 2018 | 12:30
Константинополский синод вчерашним решением снял анафему с главы Киевского патриархата.
///
В реальности нет никакого т.н. "константинопольского синода", так как уже давным давно нет никакого Константинополя.
Есть турецкий синод раскольника Варфоломея, резиденция которого находится в р-не Фанара г. Стамбула в Турции.
Анафему с расстриги Денисенко может снять только синод Московского Патриархата.
testmeter 12 октября 2018 | 12:37
antimalin: "В реальности нет никакого т.н. "константинопольского синода", так как уже давным давно нет никакого Константинополя" ///
Совершенно верно, этот патриархат называется Вселенским. А вот московский патриархат - под большим вопросом теперь. Будет Гундяй баловать и раскольничать - нарвется на анафему. Только на настоящую анафему, а не гэбняво-РПЦ-шную
bandera 12 октября 2018 | 12:38
antimalin: Молитесь Путину.Пусть Кирилл уже признает святого путина.
bandera 12 октября 2018 | 12:36
Достаточно попросить прихожан помочь освободить Украинские храмы построенные за Украинские деньги освободить их от ФСБшных попов. И разрешить мерседесы их забрать.
busybackson 12 октября 2018 | 12:36
Ребята, давайте уже определимся! Если, как становится всё более очевидным, бога таки нет, раздел его активов пусть останется заблуждающимся, не так? У нас тут полно реальных Роснефтей и Газпромов с упырями во главах...
blindpew_33 12 октября 2018 | 12:42
busybackson: если бога таки нет (а хоть даже и есть), то и активов у него нет.
А у попов... да наплевать на них и их разборки.
Тем более наверняка окажется, что церковная недвижимость - на самом деле государственная собственность, а не церковная. Да и культовые принадлежности тоже. А мерседесы пусть хоть забирают, хоть сжигают.
nestor199 12 октября 2018 | 12:46
blindpew_33: Окажется? УПЦ МП считает лавру государственной собственностью Украины.