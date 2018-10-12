Киевский патриархат призывает другие украинские церкви созвать объединительный собор

Объявление было сделано на фоне вчерашнего решения священного синода продолжить предоставление автокефалии Украине.

Константинополский синод вчерашним решением снял анафему с главы Киевского патриархата. Наряду с Украинской автокефальной церковью эта организация была признана каноничной. Теперь Киевский патриархат призывает сторонников независимости к объединению. Для этого предлагается созвать чрезвычайный собор, на котором в том числе должен быть избран предстоятель единой поместной украинской церкви. Ожидается, что он от имени объединенной организации и получит Патриарший и Синодальный Томос – то есть указ – об автокефалии. При этом в Московском патриархате, до недавнего времени бывшем единственной каноничной церковью в стране, вчерашнее решение синода осудили, назвав его «очередным беззаконным деянием Константинопольского патриарха», и усомнились в возможности объединения.

Украинское МВД пообещало жестко пресекать провокации и разжигание вражды в связи с предоставлением церкви автокефалии.