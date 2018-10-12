Футбольный клуб «Зенит» пока не предполагает разрывать контракт с Александром Кокориным
Футбольный клуб «Зенит» пока не предполагает разрывать контракт с Александром Кокориным, который накануне был арестован на 2 месяца за участие в драках. Как сообщает «Спорт-экспресс», футболист продолжит карьеру в команду в том случае, если суд изменит меру пресечения на более мягкую, а затем не станет наказывать его по всей строгости закона.
На заседании суда Александр Кокорин говорил о раскаянии и обещал исправиться. Что касается Павла Мамаева, то он утверждал, что лично в драке не участвовал.
Комментарии12
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kryimzdick 12 октября 2018 | 11:37
если суд изменит меру пресечения на более мягкую, а затем не станет наказывать его по всей строгости закона.
А как же равенство всех граждан перед законом?
serge_moro 12 октября 2018 | 11:39
kryimzdick: Великолепная семерка футболистов-отморозков могла бы отметелить Тактарова или другого чемпиона мира. Эти ребята физически подготовлены и у 5 из 7 был поставлен удар. Единственный в мире кто бы мог отметелить всех семерых был Брюс Ли. Все остальные,включая Чака Норриса и других бойцов под большим вопросом. Еще раз повторю,что эти отморозки физически сильны и с ними мог бы справится только минимум 3 профессиональных боксера. Был такой боксер лучший в СССР -Валерий Попенченко. Так вот он уложил пятерых хулиганов,которые приставали к его женщине. Попенченко был лучший в мире среди любителей. Он был Олимпийским чемпионом. А вот бойца Тактарова ,который защищает этих уродов ,они бы избили бы ,как водителя и дали бы стулом по голове. Чтобы противостоять семерым нужно быть Брюс Ли. Иначе любого покалечат и Кличко и Валуева.Значения нет. Эти мрази заслуживают по-честному минимум пятерочку. Но,боюсь,что судья Путин даст им 2 года условно и никто не пикнет. Судья Путин решает все в стране..
sbk 12 октября 2018 | 11:43
kryimzdick: Когда рядового гражданина на митинге схватят, тогда и будет "равенство"...
skull____ 12 октября 2018 | 11:56
kryimzdick: Ну уж, если быть честным, то Кокорин только ударил стулом Пака, не думаю, что там огромный срок будет. А вот Мамае, брат Кокорина и еще какой то чёрт в черной майке водилу месили конкретно. Но тут легче. Водила отожмет пару лямов зелени и благополучно напишет об отсутствии претензий. Так что маловероятно, что они реально сядут. Если только на принцип пойдут все.
kryimzdick 12 октября 2018 | 11:57
skull____: Пусть Пак сам разбирается.
djuga 12 октября 2018 | 13:03
kryimzdick: А как же равенство всех граждан перед законом?
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Равенства перед законом у нас не было и нет, уповать на это не стоит. Но вот в чём я убеждён, так это в том, что репутационные потери клуба в этом случае будут огромные!
Кто из адекватных после такого купит майку с надписью "Кокорин"? Кто из спонсоров захочет иметь с ним дело? Кто захочет смотреть на этого морально деградировавшего, кто захочет играть рядом с ним или против него? Даже если и будут играть, то не скрывая презрения и неприязни. Пример - Александр Емельяненко, тоже еще тот персонаж.
Да, был бы он 19-летний - можно было бы понять, дать шанс, то-сё, но этому лбу - 27 лет, не мальчик уже!
Лично я, уважавший "Зенит" еще со времён Павла Садырина и очень уважающий Семака (хоть и болею за Спартак), буду болеть против Зенита всё то время, пока Кокорин будет в составе клуба. В том числе и в международных играх.
sharko_2 12 октября 2018 | 11:39
/обещал исправиться/
И стать хорошим мальчиком.
Усрацо.
vladislav 12 октября 2018 | 11:40
Начинают потихоньку этих *удаков вытаскивать.
kunst54 12 октября 2018 | 11:50
В тюрьме есть ведь футбольные команды "Перековка" и "Трудовые резервы".
rus095 12 октября 2018 | 11:53
ну вот и началось- потихоньку спустят все на тормозах- и весь пар уйдет в свисток. Найдутся свидетели , что Пак сам нарвался головой на стул, а эти замечательные парни просто хотели ему помочь.
oneoretwo 12 октября 2018 | 11:57
Футбольный клуб «Зенит» пока не предполагает разрывать контракт с Александром Кокориным
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...ну, если зенит хочет репутации "гос.думы" как после оправдания приставаний "зайчутки"
слутского - go ahead, но только не нойте потом, что вас куда-то не пригласили или вообще не хотят иметь с вами никаких дел... играйте себе в свой футбол в подворотне...
ser_gey_love_roff 12 октября 2018 | 11:57
Еще раз убеждаюсь - не зря вас украинцы послали найух.