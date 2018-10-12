Футбольный клуб «Зенит» пока не предполагает разрывать контракт с Александром Кокориным, который накануне был арестован на 2 месяца за участие в драках. Как сообщает «Спорт-экспресс», футболист продолжит карьеру в команду в том случае, если суд изменит меру пресечения на более мягкую, а затем не станет наказывать его по всей строгости закона.

На заседании суда Александр Кокорин говорил о раскаянии и обещал исправиться. Что касается Павла Мамаева, то он утверждал, что лично в драке не участвовал.