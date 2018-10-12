В Роскосмосе допускают возможность консервации Международной космической станции
В Роскосмосе допускают возможность консервации Международной космической станции. Это произойдёт, если из-за аварии корабля «Союз» на МКС вовремя не прибудет новый экипаж, заявил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв.
Среди причин аварии «Союза» называют, в частности неисправность дренажного клапана и сбой автоматики.
Комментарии29
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pravdatut 12 октября 2018 | 11:37
МКС давно никому не нужна.
reaver 12 октября 2018 | 11:42
pravdatut: Сказал Вася, потягивая пиво на диване.
gordy 12 октября 2018 | 12:06
"В Роскосмосе допускают возможность консервации Международной космической станции"
Без Королёва, как без рук?
sitkevich59 12 октября 2018 | 12:25
gordy: Без Королёва, как без рук?(С)--------------------------
Зато при Рогозине и без рук, и без мозгов, и без денег ... Потому и не летают...
varlam59 12 октября 2018 | 11:43
pravdatut: Под словом "никому" кого имеете в виду? Американцы не отказывались, Россия тоже. Другие страны тоже рады были бы отправить своего представителя на МКС.
pravdatut 12 октября 2018 | 12:08
varlam59: СМИ: США прекратит финансировать МКС в 2025 году
Космонавтика
По данным The Verge, администрация Дональда Трампа планирует прекратить финансирование Международной космической станции к 2025 году.
История Международной космической станции началась в 1998 году с запуска первого модуля — функционально-грузового блока «Заря». В декабре того же года шаттл «Индевор» пристыковал к модулю «Заря» американский модуль «Unity», и 10 декабря на станцию в обнимку зашли американский астронавт Роберт Кабана и российский космонавт Сергей Крикалёв. Станция должна была проработать до 2020 года, но срок её службы продлили на 4 года до 2024. Дальнейшая судьба станции на данный момент неизвестна.
varlam59 12 октября 2018 | 12:21
pravdatut: Само собой что МКС не на века запущена. И до 2025 года ещё не скоро. Сегодня, в данный момент нельзя сказать, что МКС никому не нужна.
chubuk 12 октября 2018 | 11:37
"Мы страна, в которой жил Гагарин,
Мы летаем в космос через раз..."
varlam59 12 октября 2018 | 11:54
chubuk: Мы летаем в космос и возим туда других.
gs1112 12 октября 2018 | 11:38
Даешь Рогозина приемником Путина. Он имеет практический опыт.
ansata 12 октября 2018 | 11:43
"Среди причин аварии «Союза» называют, в частности неисправность дренажного клапана и сбой автоматики"
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Да нет, это следствие, а не причина. Да, Митя рогозин?
koshkaedu 12 октября 2018 | 11:43
//Среди причин аварии «Союза» называют, в частности неисправность
дренажного клапана и сбой автоматики. //
А действительная причина - Рогозин. Он ничего не умеет. Нет, лизать умеет.
blindpew_33 12 октября 2018 | 12:03
koshkaedu: Рогозин не причина, а иллюстрация.
Люди "изнутри" (есть у меня такие знакомые) говорят, что в Роскосмосе всё прогнило и развалилось до предела, воровство ужасное, на уровне вице-президентов.
Сам Рогозин вроде не ворует и даже пытается бороться с коррупцией, но он абсолютно некомпетентен в профессиональной сфере, и управленец никудышный. Относительно честный дурак. Других в обойме у Путина, похоже, не осталось.
varlam59 12 октября 2018 | 11:46
Ну и где хвалёный Илон Маск? Кроме России никто не имеет кораблей для доставки космонавтов на МКС.
citizenkane 12 октября 2018 | 11:56
varlam59: Batut delajet katorij rabotajet
blindpew_33 12 октября 2018 | 11:46
Налицо попытка "набить себе цену", пока Маск и Боинг не готовы дать альтернативу.
На самом деле, такие попытки ведут полному трындецу и убийству деловой репутации.
varlam59 12 октября 2018 | 12:00
blindpew_33: Попытка набить себе цену
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В смысле, наши специально подстроили аварию? Что за чушь?
А вот другая версия может рассматриваться:
Русские и американцы совместно устроили неудачный пуск что бы иметь повод объясняющий общественности о закрытия МКС. Что-то происходит с Солнцем и в космосе, что мешает дальнейшей работе на орбите и о чём нельзя распространяться. Говорят, что в США закрыты солнечные астрономические обсерватории, а астрономов разогнали военные. Кто-нибудь об этом слышал?
varlam59 12 октября 2018 | 12:03
varlam59: поправка:
" объясняющий общественности причину закрытия и консервации МКС"
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varlam59 12 октября 2018 | 12:06
varlam59:
В американском штате Нью-Мексико без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию, на месте работают сотрудники Федерального бюро расследований, сообщает портал Space.
https://ria.ru/science/20180916/1528642441.html
blindpew_33 12 октября 2018 | 12:09
varlam59: "В смысле, наши специально подстроили аварию?"
нет, конечно.
Просто пытаются воспользоваться ситуацией, сказав "вот видите, какие мы незаменимые, сейчас остановили полёты - и вы все сосёте, никуда без нас не денетесь и ничего не сделаете".
Это, скорее всего, сработает в обратном направлении - конкуренты получат дополнительных денег / преференций и ускорят работы, т.к. партнёр оказался очень уж строптивым и ненадёжным.
Остальное из Вашего поста не комментирую - конспирологией не интересуюсь.
varlam59 12 октября 2018 | 12:18
blindpew_33: Ваша версия и есть конспирология граничащая с клеветой. Или можете доказать?
blindpew_33 12 октября 2018 | 12:21
varlam59: хочу добавить - демагогия и троллинг мне тоже неинтересны.
Для этого поищите другого собеседника.
varlam59 12 октября 2018 | 12:26
blindpew_33: А мне не интересны откровенная клевета с последующим задиранием носа. Прощай,"собеседник".
mamiluk 12 октября 2018 | 11:59
МКС-законсервируют "на время войны" с Европой и США?....все средства(и космические в том числе )на "нужды фронта"...(или эвакуацию толстосумов после ограбления РФ)
varlam59 12 октября 2018 | 12:11
mamiluk: Что у вас с головой? МКС могут законсервировать только по совместному с американцами решению. Она общая. Бандеровский зомбоящик начисто размывает мозги некоторым людям.
mamiluk 12 октября 2018 | 13:05
varlam59: Формально да уважаемый "Илья-муромский"-но всё с чем имеет нынешний режим-он считает своим...не удивлюсь,когда путь российским космонавтам туда будет заказан...Путин просто так им МКС не отдаст...помните у вашего Сталина..."ничего не оставлять врагу"...наверное, поняли.
zavlabor 12 октября 2018 | 12:04
"Среди причин аварии «Союза» называют, в частности неисправность дренажного клапана и сбой автоматики."
Если перевести с канцелярского, будет так: "Среди причин аварии «Союза» называют, в частности, всеобщую некомпетентность и бездарность руководства".
varlam59 12 октября 2018 | 12:14
zavlabor: "Некомпетентность и бездарность руководства"
Ага. За любую неисправность техники, которая не может быть стопроцентно идеальной и неломающейся, нужно менять руководство. Хватит бредить.
sitkevich59 12 октября 2018 | 12:22
Рогозина туда заслать на батуте, у него ничего в пути не отвалится... Пусть посторожит, пока новый экипаж не пришлют...