В Роскосмосе допускают возможность консервации Международной космической станции. Это произойдёт, если из-за аварии корабля «Союз» на МКС вовремя не прибудет новый экипаж, заявил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв.

Среди причин аварии «Союза» называют, в частности неисправность дренажного клапана и сбой автоматики.