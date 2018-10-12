Анкара располагает доказательствами убийства оппозиционного саудовского журналиста в посольстве Саудовской Аравии
Анкара располагает доказательствами убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии. Об этом сообщила американская газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США и Турции. По их данным, речь идёт об аудио— и видеоматериалах. Турецкие власти, впрочем, не очень хотят, чтобы эти записи получили широкое распространение, поскольку они раскрывают схемы слежки за иностранцами.
Комментарии1
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rus095 12 октября 2018 | 11:55
ну и где сотни гневных правозащитников? Где статьи в мировых СМИ об кровавом мордоре? Ах, ведь Саудовская Аравия это друг США, поэтому просто никто не замечает такую новость.