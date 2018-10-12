Анкара располагает доказательствами убийства оппозиционного саудовского журналиста в посольстве Саудовской Аравии

Анкара располагает доказательствами убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии. Об этом сообщила американская газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США и Турции. По их данным, речь идёт об аудио— и видеоматериалах. Турецкие власти, впрочем, не очень хотят, чтобы эти записи получили широкое распространение, поскольку они раскрывают схемы слежки за иностранцами.