МВД Украины обещает не допустить произвола на почве религиозной вражды в стране в связи с решением Константинопольского патриархата. При этом Киевский патриархат уже призвал сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор. Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления независимости Украинской православной церкви, а также снял анафему с митрополита Филарета.