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11:30, 12 октября 2018

МВД Украины обещает не допустить произвола на почве религиозной вражды в стране

МВД Украины обещает не допустить произвола на почве религиозной вражды в стране в связи с решением Константинопольского патриархата. При этом Киевский патриархат уже призвал сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор. Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления независимости Украинской православной церкви, а также снял анафему с митрополита Филарета.

Комментарии

36

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koshkaedu 12 октября 2018 | 11:36

Поздравления Филарету.

pattrick 12 октября 2018 | 11:43

МВД Украины обещает не допустить произвола на почве религиозной вражды в стране...

Дай-то Бог, но верится с трудом. Судя по тому что я видел раньше, МВД Украины боится рогоносцев из националистических организаций и не вмешиваются, когда нацисты избивают священников и прихожан УПЦ МП и захватывают их храмы.

gs1112 12 октября 2018 | 11:48

pattrick: Где ты что видел? Кисель ТВ верят только обдолбанные шизофреники. Ты из них?

pattrick 12 октября 2018 | 11:52

gs1112:

Какая же ты наглая?! Сделать бы из твоей кожи подмётки на военные ботинки, сносу бы им не было.

gs1112 12 октября 2018 | 11:56

pattrick: Ничего удивительного - рашизм в чистом виде. Менгеле недоделанный.

kit07_12 12 октября 2018 | 12:11

gs1112: Бандеривка, готовь гроши, ьудешь покупать цветы, чтобы бросать на русские танки. Чую, ви таки допрыгаетесь, засцатые вышиванки, шо скоро начнется.

ringo77_1 12 октября 2018 | 12:04

gs1112:
Непонятно, чему радуются вышиванки? Думаете, что вы Россию уели? Да нет, вы себе в шаровары насрали. Допустили в тонкие сферы пендосов, ну так они вам там устроят, не сомневайтесь. У вас уже есть две неканонические церкви, будет еще одна, с непонятным статусом во главе с Варфоломеем. И вся эта сектантская шобла будет сраться друг с другом, а чубы будут трещать у вас...

gs1112 12 октября 2018 | 12:13

ringo77_1: Я с копрофилами в дебаты не вступаю.

kit07_12 12 октября 2018 | 12:21

ringo77_1: Конечно, если им автокефалию дадут, значит, они Россию уели. Но дело в том, шо эта перемога им боком выйдет. Они ведь попрутся захватывать русские церкви и приходы, ну а Россия просто обязана будет их защищать. Тут Путин уже не отвертится. Есть красные линии, которые переходить нельзя. И православная вера одна из них. Россия единственная, кто сохранила православие, пронеся его и через татарское иго, и через соперничество с католической Польшей. И татары в свое время знали, что русскую веру лучше не трогать. Русский может стерпеть все, но поругание своей веры - нет. Поэтому захват и насилие бандер над русскими церквями вна Усраине дадут России повод вмешаться, и даст Бог, покончить с бандеровским недогосударством.

polikarpich 12 октября 2018 | 12:36

kit07_12: Да нету никакой особой русской "веры". Есть христианская вера.
А тут так даже и конфессия одна.

kit07_12 12 октября 2018 | 12:47

polikarpich: Когда произошло разделение одной конфессии на католиков и протестантов, была страшная резня. Щас стараниями стамбульского попа, потерявшего свою каноническую территорию 500 лет назад, а щас вдруг возомнившего себя решалой наподобие римского папы, происходит разделение православных.

a_111111 12 октября 2018 | 12:05

koshkaedu: Ну наконец у него шанс типа патриархом стать... Тогда при Горбачеве 2 месяца исполнял обязанности... До этого при престарелом патриархе фактически РПЦ и руководил... И с органами дружил и с ЦК КПСС... Но в перестройку взяли и провели честные выборы:) И патриархом стал Алексий...

asyrj 12 октября 2018 | 12:13

koshkaedu:

А так же Кириллу

kara 12 октября 2018 | 11:38

так решением и будут прикрываться

bandera 12 октября 2018 | 11:38

Теперь выходит что Москва секта.

fekoff 12 октября 2018 | 11:59

bandera: говорят, что царь не настоящий (с)!

ivar1964 12 октября 2018 | 11:39

Сейчас бы границу немножко ужесточить, чтобы не допустить в Украину "бородатых человечков" и ретивых "богомолок". А то некоторые иерархи РПЦ уже призывают ...

vlad2 12 октября 2018 | 12:02

ivar1964: на это деньги нужны. Да потом эти "человечки" с Украины никуда и не уезжали. Титушки только приказа ждут. Вот мвд украинское и беспокоится. Это может стать очередной путинской кАкой, очень большая вероятность.

kit07_12 12 октября 2018 | 12:07

ivar1964: В случае захвата бандерами церквей и приходов Московского Патриархата Россия обязана применить военную силу для защиты прихожан и имущества Русской Церкви. И тогда попробуй не допустить вна Усраину русские танки.

ivar1964 12 октября 2018 | 12:37

kit07_12: Уверен, что Россия непременно выполнит Вашу волю!

odesyt 12 октября 2018 | 11:40

>> сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор

О! Пропагандисты не спят: слово "чрезвычайный" задаёт русскоязычному настроение (ЧК, ЧП и тд.) ;)

Ничего "чрезвычайного", об этом соборе уже давно говорят, это ж само собой полагается, как иначе законно и мирно объединить три ветки украинского православия.

kit07_12 12 октября 2018 | 12:14

odesyt: //законно и мирно объединить три ветки украинского православия. //

А если православные Московского патриархата не захотят с тобой законно и мирно объединяться, шо тогда? Будешь захватывать их церкви?

tom_tom 12 октября 2018 | 11:43

«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». В.Путин
***
Русские, ну куда вы можете прыгнуть?!
Вы за 100 лет не смогли себя ни накормить, ни одеть, ни обуть. У вас нет лекарств, автомобилей, компьютеров. У вас до сих пор на заводах станки, которые вы утащили из Германии! Прыгнут они!.. ДББ

timwlad91 12 октября 2018 | 11:48

МВД Украины обещает не допустить произвола на почве религиозной вражды в стране в связи с решением Константинопольского патриархата. При этом Киевский патриархат уже призвал сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор. Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления независимости Украинской православной церкви, а также снял анафему с митрополита Филарета.
-------------
Ну вообще то у господина украинского президента Порошенко своя армия бандеровцев под командой господина Яроша и под прикрытием НАТО.МВД Украины это для того чтобы пугать мелких воришек не вступившие ищё в отряды третьей армии под командованием украинских олигархов.
Потому вся украинская буржуазия с правительством Украины прямо говорят,Украину от полного уничтожения может спасти только полная оккупация с разоружением всех незаконных вооружённых группировок и выводом иностранных баз из страны.
Это не реально.Пример тому Югославия и Грузия.
Блин,совсем тупые в этой Украине,где тот же господин Саакашвили иностранный гражданин запросто вломился на территорию Украины и власти не посмели его тронуть согласовывая между кланами на Украине делёж собственности.
А тут сами американцы жидовское православие навязали и подкрепили своей бандеровской армией типа ИГИЛ и подкреплённая амией ИГИЛ переброшенной из Сирии , которые и устроит передел всей собственности на Украине как в Югославии.

vlad2 12 октября 2018 | 12:05

timwlad91: -жидовское православие- это намек, что Христос евреем был? Тогда другого православия и нет.

drillerthriller 12 октября 2018 | 11:48

РПЦ и ртом и ж.пой.

sam2018 12 октября 2018 | 11:49

Не автокефалию получат, а автофикалию с погромами церквей УПЦ МП

tttaaannne 12 октября 2018 | 11:54

sam2018: Погромы будут проводить московские боевики. Как всегда. Ещё во времена совка у "монахов" Киевско-Печерской лавры была офицерская выправка.

varlam59 12 октября 2018 | 11:51

Кроме вражды и ненависти к инакомыслящим сегодняшняя украинская власть внутни страны больше ничего не создаёт. Фитиль для взрыва уже подожжён.

ppvngavr 12 октября 2018 | 11:51

Поздравляю Украину со свершением! Произошел перелом в деле создания национально-ориентированной православной церкви!

Иерархи Константинопольской Вселенской церкви не поддались угрозам, шантажу и подкупам со стороны бывшей империи и поступили по совести и в согласии со здравым смыслом и реальностью. Это означает, в частности, что человечество еще не утратило иммунитет к вирусу саморазрушения и будет жить и развиваться дальше.

Теперь папа Франциск и патриарх Варфоломей - два духовных лидера современной Цивилизации.

P.S. Тот, кто думает, что отторжение Крыма и части Донбасса от Украины произойдет безболезненно и экономический, политический, военный, а теперь еще и религиозный, конфликт России с Украиной, по словам Путина, сам по себе рассосется через пару-тройку лет, глубоко заблуждаются. Этот конфликт - на многие десятилетия, если не на столетия. О религиозном аспекте этого конфликта читайте в публикации:
"Русская и Украинская православная церкви": https://www.proza.ru/2018/09/23/1157

a_111111 12 октября 2018 | 12:15

ppvngavr: Лучше съездите в Женеву в музей Реформации... Или в Делфте в том монастыре где Вильгельма Оранского убил посланник герцога Альбы тоже музей... Там очень хорошо про Реформацию расказывается. Увы все эти Кирилы, Варфоломии, Филареты уроков истории не усвоили... И еще, для веруюшего человека "гордыня" страшный грех... Здесь таки и прет... Варфоломей кстати может и не дать независимость украинской церкви... Зачем? Такой кусок хороший...

a_111111 12 октября 2018 | 12:17

a_111111: И естественно, если бы Кирилл дал автокефалию, никакой проблеммы бы не было... Но опять, гордыня, кусок жирный, да и Кремль не поймет:)

ansata 12 октября 2018 | 11:55

А при чем здесь религиозная вражда? В христианстве разве что-то поменялось? Да вроде нет. Главное "действующее лицо" осталось прежним. Заповеди тоже. А то, что приходики поделили и некоторые товарисчи доход свой потеряли так это может и к лучшему. От Лукавого все это.

vlad2 12 октября 2018 | 12:09

ansata: так в этом и вся беда, что попы веру в бизнес превратили.

jblack2 12 октября 2018 | 12:09

Порядок был и в нацистской Германии. Особенно рьяно он обеспечивался в концентрационных лагерях...

asyrj 12 октября 2018 | 12:10

Нельзя снять того чего нет. Он признал её незаконной.

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