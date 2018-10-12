Британская полиция расследует участие третьего россиянина в отравлении Скрипалей

По предварительным данным, он прибывал в Великобританию под именем Сергея Федотова.

Сергей Федотов прибыл в Лондон второго марта – в тот же день, что и два других предполагаемых отравителя «Петров» и «Боширов», только другим рейсом. Он пробыл в стране двое суток и улетел в Россию сразу после покушения на Скрипалей – на этот раз вместе с другими подозреваемыми – об этом пишет британская газета The Daily Telegraph. Как считает следствие, в Солсбери Федотов занимался рекогносцировкой – осматривал окрестности операции и следил за тем, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинут дом. Пока неизвестно, попал ли Федотов в поле зрения камер наблюдения в городе также как «Петров» и «Боширов», однако по данным газеты, его лицо точно запечатлели объективы в аэропорту Хитроу. Расследование в отношении третьего подозреваемого в Скотланд Ярде пока не комментируют.

По данным независимых расследовательских групп, под псевдонимами Александра Петрова и Руслана Боширова скрывались Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Имя и фамилия Сергея Федотова также могут быть вымышленными.