Британская полиция расследует участие третьего россиянина в отравлении Скрипалей
По предварительным данным, он прибывал в Великобританию под именем Сергея Федотова.
Сергей Федотов прибыл в Лондон второго марта – в тот же день, что и два других предполагаемых отравителя «Петров» и «Боширов», только другим рейсом. Он пробыл в стране двое суток и улетел в Россию сразу после покушения на Скрипалей – на этот раз вместе с другими подозреваемыми – об этом пишет британская газета The Daily Telegraph. Как считает следствие, в Солсбери Федотов занимался рекогносцировкой – осматривал окрестности операции и следил за тем, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинут дом. Пока неизвестно, попал ли Федотов в поле зрения камер наблюдения в городе также как «Петров» и «Боширов», однако по данным газеты, его лицо точно запечатлели объективы в аэропорту Хитроу. Расследование в отношении третьего подозреваемого в Скотланд Ярде пока не комментируют.
По данным независимых расследовательских групп, под псевдонимами Александра Петрова и Руслана Боширова скрывались Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Имя и фамилия Сергея Федотова также могут быть вымышленными.
Комментарии10
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pyco_mypucmo 12 октября 2018 | 11:12
рашка - чрезвычайно мерзкое уродство. Орки, в нём находящиеся, на людей не похожи вообще.
danko_bobka 12 октября 2018 | 11:14
pyco_mypucmo: типичный внук данко1.
danko1 12 октября 2018 | 11:20
У нас даже дочки Путина имеют множество паспортов на разные фамилии.
Путин сам говорил на пресс-конференции в Италии, что в России ( которую он создал) им жить под своими фамилиями опасно.
Но почему квалификация упала до такого уровня, что эти шпионы- убийцы на мелочах прокалываются?
danko_bobka 12 октября 2018 | 11:27
danko1: у вас внуки данко1. Даже.
alex_0049 12 октября 2018 | 11:18
...и виноваты они по-вашему как евреи при Гитлере ........
skull____ 12 октября 2018 | 11:14
Ну что на этот раз белингкэт нам покажет?
Поддельные права Чепиги и поддельный паспорт Мишкина мы уже видели...
nitinol 12 октября 2018 | 11:21
skull____: Так вы говорите, что у этих деятелей все документы поддельные? Т.е. согласны с белингкэтом? Так вы возражайте, не соглашайтесь, придумайте что-нибудь, наконец...
polsan 12 октября 2018 | 11:24
skull____: А как Вы узнали, что права и паспорт поддельные?! )) С ненавистными британцами дружите?! ))) То есть, Вы их ненавидите, а они троллей любят! ))
kotopes 12 октября 2018 | 11:20
Третий россиянин- псевдоним "Кот".
alexeycapitan 12 октября 2018 | 11:25
Тема личного участия Путина не раскрыта. Хватит ходить вокруг да около. Белыйгад или битыйклад должны выяснить под кого из подозреваемых был загримирован Путин, а под кого Шойгу.