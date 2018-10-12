МКС могут перевести в беспилотный режим из-за последствий аварии «Союза» на Байконуре
Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв заявил, что будет сделано всё возможное, чтобы этого не произошло. Ранее сообщалось, что следующий экипаж на МКС будет отравлен до января. Что касается российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, то они, возможно, полетят в космос весной.
Комментарии5
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luger_max_otto 12 октября 2018 | 11:13
Неприятно, но не смертельно. Хотя конечно стоит иметь корабли и носители в резерве.
sensei54 12 октября 2018 | 11:15
Крикалёв? Странно. Сначала у него сверло американское, а теперь - сделаем всё возможное.
Не определился еще.
gvs 12 октября 2018 | 11:21
"... следующий экипаж на МКС будет ОТРАВЛЕН..."
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Опечатка по Фрейду? ))))
provincial49 12 октября 2018 | 11:24
gvs: корректоры ЭХО живут под впечатлением успехов ГРУ
vova6_let 12 октября 2018 | 11:24
При ельцине тоже, станцию "Мир" сначала перевели в беспилотный режим, а затем затопили.