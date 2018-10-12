МКС могут перевести в беспилотный режим из-за последствий аварии «Союза» на Байконуре

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв заявил, что будет сделано всё возможное, чтобы этого не произошло. Ранее сообщалось, что следующий экипаж на МКС будет отравлен до января. Что касается российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, то они, возможно, полетят в космос весной.