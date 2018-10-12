Z Архив новостей новости
5 5 6 380
11:04, 12 октября 2018

МКС могут перевести в беспилотный режим из-за последствий аварии «Союза» на Байконуре

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв заявил, что будет сделано всё возможное, чтобы этого не произошло. Ранее сообщалось, что следующий экипаж на МКС будет отравлен до января. Что касается российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, то они, возможно, полетят в космос весной.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

luger_max_otto 12 октября 2018 | 11:13

Неприятно, но не смертельно. Хотя конечно стоит иметь корабли и носители в резерве.

sensei54 12 октября 2018 | 11:15

Крикалёв? Странно. Сначала у него сверло американское, а теперь - сделаем всё возможное.
Не определился еще.

gvs 12 октября 2018 | 11:21

"... следующий экипаж на МКС будет ОТРАВЛЕН..."
--------------------------------------------------------------------------
Опечатка по Фрейду? ))))

provincial49 12 октября 2018 | 11:24

gvs: корректоры ЭХО живут под впечатлением успехов ГРУ

vova6_let 12 октября 2018 | 11:24

При ельцине тоже, станцию "Мир" сначала перевели в беспилотный режим, а затем затопили.

Самое обсуждаемое

Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 243 6 39556 05.10
Kобщество, сенцов, заключенные, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 127 6 16471 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 80 6 6836 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 188 6 16717 10.10
Блоги

Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…

5 90 6 9858 08:07
Kфутбол, спорт, скандалы, общество, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 221 6 25592 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 67 6 7972 10.10
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Российскую разведку развалили танкисты? Российскую разведку развалили танкисты? Надо взять и устроить очную ставку Боширова и Чепиги…

5 76 6 56686 05.10
Kспецслужбы, скрипаль, великобритания, рф, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12315 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8664 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 231 6 29462 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48527 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Теперь сотрут в порошок Оступился человек. Возбудили дело. Пусть ведут расследование. Зачем сажать на месяцы? Зачем не давать играть в футбол? Что у Кокорина, кроме футбола, есть?..

5 303 6 42513 11.10
Kобщество, футбол, суды, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11888 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15405 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

+ «Я вам могу составить меню. Сбалансированное, но диетическое. Вы станете моложе, красивее и стройнее!» «Я вам могу составить меню. Сбалансированное, но диетическое. Вы станете моложе, красивее и стройнее!» Саратовский министр заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей…

5 37 6 5444 07:56
8читать ;смотреть
Kсаратов, чиновники, финансы, питание, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Чеченец, которого Рамзан Кадыров раскритиковал за грубость в московском автобусе, будет убирать улицы в Грозном Об этом глава республики заявил в своем телеграм-канале

5 7 6 14911
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 211 6 153226 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 188 6 16717 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 281 6 355489 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 94 6 167602 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7330810
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3696955

Сегодня в эфире