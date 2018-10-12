ФБК: Глава Ростеха Сергей Чемезов и члены его семьи владеют недвижимостью на несколько миллиардов рублей
Это выяснил Фонд борьбы с коррупцией. По словам сотрудника ФБК Георгия Албурова, при этом по документам Чемезову ничего не принадлежит.
ФБК ссылается на данные Росреестра. В новом расследовании также есть сведения о недвижимости главы Газпрома Алексея Миллера и главы Транснефти Николая Токарева.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 11:16
Голодранец!
https://www.youtube.com/watch?v=noiPGiFJ-6g
rampa 12 октября 2018 | 11:19
подумаешь. Нашли, чем удивить. Вот если бы ФБК нашел хоть одного порядочного чиновника - это была бы бомба! ))))
ss2020 12 октября 2018 | 11:19
это всё от ЗАСТЕНЧИВОСТИ!)))
alexey_x 12 октября 2018 | 11:21
Странно:по документам ничего нет, но мы-то выяснили....У меня бабки возле подъезда профессиональней работают.