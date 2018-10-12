Саратовский министр считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц...

Но сама она попробовать так пожить отказалась.

Суммы в 3,5 тысячи рублей – вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей. Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила это в споре с местным депутатом Николаем Бондаренко после заседания в областной думе, где обсуждался прожиточный минимум для пенсионеров. Как сообщает агентство «Общественное мнение», депутат предложил министру в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, который сейчас составляет в Саратовской области 7241 рубль. При этом, по данным статистики, в сентябре минимальный набор продуктов жителю региона обошёлся бы в 3162 рубля. Министр Наталья Соколова заявила, что может составить меню, исходя из магазинов со скидками, чтобы доказать, что на такие деньги прожить можно. «Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — сказала Соколова. При этом попробовать самой так жить отказалась. По ее словам, не позволяет статус министра.

Депутат Николая Бондаренко сказал позже агентству «Свободные новости», что питание только хлебом и макаронами приведет к ожирению.