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11:03, 12 октября 2018

Саратовский министр считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц

Но сама она попробовать так пожить отказалась.

Суммы в 3,5 тысячи рублей – вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей. Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила это в споре с местным депутатом Николаем Бондаренко после заседания в областной думе, где обсуждался прожиточный минимум для пенсионеров. Как сообщает агентство «Общественное мнение», депутат предложил министру в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, который сейчас составляет в Саратовской области 7241 рубль. При этом, по данным статистики, в сентябре минимальный набор продуктов жителю региона обошёлся бы в 3162 рубля. Министр Наталья Соколова заявила, что может составить меню, исходя из магазинов со скидками, чтобы доказать, что на такие деньги прожить можно. «Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — сказала Соколова. При этом попробовать самой так жить отказалась. По ее словам, не позволяет статус министра.

Депутат Николая Бондаренко сказал позже агентству «Свободные новости», что питание только хлебом и макаронами приведет к ожирению.

Комментарии

25

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mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 11:13


Хорошо бы всю так называемую элитку посадить на такой рацион.
А то сами жируют за счёт народа, ничего хорошего при этом не делая, а гражданам предлагают влачить полунищее существование.
"Статус" ей не позволяет, блин.

danko1 12 октября 2018 | 11:15

mikhail_spb_: Так это она для населения предлагает.
А в ГД депутатша считает, что ей и 400 тысяч мало.
Саратовский министр даже не знает, что 3500 на оплату ЖКХ не хватит.

danko_bobka 12 октября 2018 | 11:19

danko1: старуха а ты на сколько рублей в месяц живёшь? Твоя тема. Сколько ты на жкх платишь? 1000 долларов в маями?

pattrick 12 октября 2018 | 11:25

Саратовский министр считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц...

Не верю что можно такую ересь сказать, наверняка поджидованные журналисты все переврали, вырвали фразу из контекста и приделали к ней рожки да ножки.

oxlomon 12 октября 2018 | 11:25

danko1:
Re: на оплату ЖКХ не хватит

Не далее, как вчера я заплатил сентябрьские поборы за однокомнатную хатку в сумме 2600 + 400 за свет.
Зимой выйдет подороже за счёт отопления. Но это в столице — в провинциях электроэнергия стоит дешевле.

gs1112 12 октября 2018 | 11:26

В Лугандонии более 600 тыс человек получают минимальную пенсию в 3300 руб. еще столько-же получают такую-же минимальную зарплату. На которую не только сами питаются, но и содержат свои семьи, платят услуги ЖКХ, приобретают лекарства, одеваются, обуваются, приобретают мебель, авто, ездят в отпуск. Правда при этом официальная смертность в 4 раза превышает рождаемость. Учета миграции нет вообще. Но это издержки или поклепы русофобов.

luger_max_otto 12 октября 2018 | 11:16

Вот именно. Нехай сам так попродовольствуется годик- другой, а потом посмотрим. Можно даже льготу сделать- бесплатную настойку боярки.

danko_bobka 12 октября 2018 | 11:16

mikhail_spb_: ты уже побывал, заплата выходного дня?

timwlad91 12 октября 2018 | 11:26

mikhail_spb_: Хорошо бы всю так называемую элитку посадить на такой рацион.
А то сами жируют за счёт народа, ничего хорошего при этом не делая, а гражданам предлагают влачить полунищее существование.
"Статус" ей не позволяет, блин.
--------------
Ну это нормально для жидовской власти ,жидовская религия убей и наживайся правит в Европе опять и снова,ну типа коли не можешь свергнуть и стать самому рабовладельцем ,то довольствуйся тем ,что с барского стола падает.
Ну Тут в помощь только одно:
ХАЙЛЬ ГИТЛЕР СВЯТОМУ МОИСЕЮ,

piterrr 12 октября 2018 | 11:13

Своим дерьмом конечно можно!..Чем и занимается как минимум 40 % населения ограбливаемой окурком рашки!

noxepy_88 12 октября 2018 | 11:14

При Сталине такого не было.

elenaprekrasnaya2009 12 октября 2018 | 11:15

Вот и надо министра несколько месяцев покормить на эту сумму.

Доползет она потом до службы с таким питанием?

provincial49 12 октября 2018 | 11:21

elenaprekrasnaya2009: Ей "статус" не позволяет. Значит надо лишить "статуса" эту циничную дуру посадить на "макарошки". Хотя бы, на пару месяцев...

punyoshohlai 12 октября 2018 | 11:16

Неяпонская танка:
Листья пожелтели и опали.
С небес струится дождь
Садовод сезон закончил.
Вилы стоят в углу.
Без дела

goshan31 12 октября 2018 | 11:21

punyoshohlai: класс!

vladimirgornitsky 12 октября 2018 | 11:19

По мнению правящих жуликов и воров, ворующих миллиарды, остальным россиянам достаточно удовлетворять "минимальные физиологические потребности".
Физиологический минимум - это "наименьшая величина какого-либо фактора, влияющего на физиологический процесс, при которой данный процесс только начинается и ниже которой не происходит". То есть речь идет о том, что такой минимум позволяет человеку не умереть с голода. Так, стало быть, должны жить те, кого правящие жулики и воры грабят, чтобы строить себе дворцы и в целом жить по своему "статусу"
Наглость и бесстыдство невероятные, если, конечно, считать, что эта дама понимает смысл сказанного. И ведь речь идет о мелкой сошке в этой системе, чиновнике всего-то губернского масштаба...
И ведь терпят люди - и жизнь на "минимуме физиологических потребностей", и такие вот выступления, которые показывают, что власть к людям относится хуже, чем хороший хозяин к скотине.

vitaliys 12 октября 2018 | 11:20

Кадровая политика позднего путинизма работает. Руководящие посты занимают люди с патологическим отсутствием совести и сострадания. Роботы. У них такие функции просто не предусмотрены заводскими установками.

ded64 12 октября 2018 | 11:21

Так мрут медленно... А надо поболе..

vova6_let 12 октября 2018 | 11:21

Фирма, которая поставляет в буфет Кремля икру летучих рыб ( ! ), за 2017 г поставила продуктов на пол-миллиарда р ( ! ).

abu_vgrobu 12 октября 2018 | 11:22

Глисты съедают хозяина если их не выводить, а эти слишком прожорливы и бесстыжи.

vla7815 12 октября 2018 | 11:24

Почему-то сразу непроизвольно вспомнились концлагеря, нормы на содержание заключенных. А сколько стоит содержание служебных собак у внутренних органанов Российской Федерации ???? Как это соотносится с содержанием людей по предлагаемым " прогрессивным " нормам и рационам от едрапутов ???????????

beliy_negr 12 октября 2018 | 11:24

Смешно что за подобные идиотские предложения, она получает прекрасную зарплату.

nik476 12 октября 2018 | 11:25

Экая с...!

sergo_25_26 12 октября 2018 | 11:25

Вполне хватит. Сумма не маленькая. Если не ходить по ночным клубам и стриптизам, то можно позволить себе пару раз в неделю свежее мясо и кусочек сёмги. Не прибедняйтесь. Надобно еще Сирию отстраивать. Бог терпел и вам велел. Зато Крым ваш.

cromwel 12 октября 2018 | 11:27

Вот такие суки сидят во власти. Чего от них ждать?

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