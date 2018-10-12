Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести собор для принятия решения о церковном единстве...

Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор для принятия решения о церковном единстве. В распространённом сегодня заявлении говорится, что путь к этому открыло решение Константинопольского синода.

Накануне, напомним, он решил продолжить процедуры предоставления автокефалии, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей, в частности, с Филарета. Об этом объявил иерарх Константинопольского патриархата Эммануил Гальский.

Принятые синодом решения противоречат историческим догматам и будут иметь катастрофические последствия для православных на Украине, считают в РПЦ. Предполагается, что этот вопрос Священный синод РПЦ рассмотрит в ближайшее время.