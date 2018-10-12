Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести собор для принятия решения о церковном единстве
Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести чрезвычайный объединительный собор для принятия решения о церковном единстве. В распространённом сегодня заявлении говорится, что путь к этому открыло решение Константинопольского синода.
Накануне, напомним, он решил продолжить процедуры предоставления автокефалии, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей, в частности, с Филарета. Об этом объявил иерарх Константинопольского патриархата Эммануил Гальский.
Принятые синодом решения противоречат историческим догматам и будут иметь катастрофические последствия для православных на Украине, считают в РПЦ. Предполагается, что этот вопрос Священный синод РПЦ рассмотрит в ближайшее время.
Комментарии9
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danko_bobka 12 октября 2018 | 11:11
Ну и где бабушка данко1 спец в автокифалиях?
pattrick 12 октября 2018 | 11:21
Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии провести собор для принятия решения о церковном единстве...
Вдарить бы по этому собору ракетой "Точка-У", со святой водой в боеголовке, чтобы их всех покорёжило, всех этих оборотней в рясах.
danko_bobka 12 октября 2018 | 11:22
pattrick: пилотированной. С бабкой данко1 внутри.
stebinmaku 12 октября 2018 | 11:26
Земля дрожит, Миры трясутся -
Попы за мзду с приходов бьются,
Шаланду, полную кефалий,
На ся уже Петро напялил
А весь святой патриархат
Готов уж перейти на мат
И даже прихожане Эха
Гремят в крестовые доспехи..
timwlad91 12 октября 2018 | 11:22
danko_bobka: Ну и где бабушка данко1 спец в автокифалиях?
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Ну так так жидам вчера на пальцах объяснили,что жидовской православие это тоже самое что создание жидовской секты Хасидов насаждая рабовладение .
Добром для Европы это не кончилось.Создали другие обиженные жиды которых в рабы определили свои секты юденамты типа СС и Гестапо под командованием Моисея Гитлера ,и начали вразумлять алчных жидов рабовладельцев устраивая передел собственности на основе деньги правят миром,но не рабовладение.
danko_bobka 12 октября 2018 | 11:25
timwlad91: все угомонись, товарищ фашист. Иди данко1 расскажи. Это её тема.
pravdatut 12 октября 2018 | 11:25
timwlad91: Что создали в Кремле? Даже Бог не может навести порядок.
jblack2 12 октября 2018 | 11:19
Подобно алкашам ждут третьего?
Вряд ли дождутся...
vasya_von_smetankin 12 октября 2018 | 11:19
А Кириллятор Первый Неканонический - против!