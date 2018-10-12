Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин выросла до 519 рублей
Это выяснилось в ходе исследования холдинга РОМИР. Рост отмечен после пяти месяцев снижения. При этом в Москве сумма такого чека составляет 720 рублей, а в Санкт-Петербурге – 668.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 12 октября 2018 | 10:50
Если учесть, что эта сумма в 1 день, да и то в 1-ом магазине, то можно представить сколько в месяц человеку надо тратить.
А у нас врут об инфляции в 4%, когда цены постоянно, несколько раз в месяц, на одни и те же продукты растут.
sd45702845 12 октября 2018 | 10:57
danko1: Если средний чек вырос, значит растут доходы. Что в этом плохого? Если я раньше тратил по 500 рублей в среднем, потом у меня выросла зп в 3 раза и я стал тратить по 1000 руб. При чем здесь инфляция?
polsan 12 октября 2018 | 11:00
sd45702845: ага... у всех выросла зарплата, как у Вас в три раза и цены упали ))
danko1 12 октября 2018 | 11:01
sd45702845: Только реальные доходы россиян не растут.
А вот прошлые накопления из-за инфляции проедаются.
snikkersnepper 12 октября 2018 | 11:22
sd45702845:
Открываете сайт Ромир и смотрите весь график за 5 лет. В нем 5 всплесков. КАЖДЫЙ, мать его год, с началом осени сумма чека начинает расти, достигая пика к ноябрю-декабрю, потом снижается весной и летом. Если смотреть по годам (примерно - точных цифр там нет), то максимум был в 15 году, в 16-17 на одном уровне чуть ниже. Даже в заголовке статьи на Ромире написано, что по сравнению с прошлым годом чек потерял 5 рублей.
Короче говоря, Эхонько скормило своим психам новость о том, что началась осень...
Потому что пока Эхонько не доведет свою аудиторию до состояния тупой жидкой грязи, оно не успокоится.
ПС. Кстати, при этом Ромир рассказывает именно про "оживление покупательской активности".
polsan 12 октября 2018 | 10:51
... может просто это из-за роста цен?! ))
archibald_dandy_esquire 12 октября 2018 | 11:09
polsan:
" Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин выросла до 519 рублей "
...но походы в магазин сократились до 1-го в неделю ;)
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 10:53
«Дай денег, мало, дай ещё, не жадничай – я знаю, что у тебя есть ещё! Давай побольше, давай! А банковский счёт? Возьми кредит и дай нам денег.» Вот так, примерно, правительство общается с народом последние 26 лет.
ss2020 12 октября 2018 | 10:56
поход - мероприятие серьёзное... тем более один и сумма среднего чека среднего человека...как я раньше жил без этой информации!???)
sim202_ 12 октября 2018 | 10:58
Только это не потребление растет.
Это цены поднимаются...
andreyoo 12 октября 2018 | 11:16
sim202_: Только это не потребление растет.
Это цены поднимаются...
---
Факт! Каждый либерал-хомячек подтвердин, что все последние 20 лет потребление снижается. И уже достигло отрицательных значений
nds_01 12 октября 2018 | 11:12
Сумма чека без анализа сезонного колебания цен не имеет значения.
kochar 12 октября 2018 | 11:13
А про бензин и транспорт забыли?
andreyoo 12 октября 2018 | 11:25
"Сумма среднего чека" для каких-л. макроэкономических выводов вообще негодный.
Он пригоден для сравнения двух магазинов. Причем одного формата и локации.
Изменение показателя пригодно для оценки работы одного магазина или сети.
Об инфляции по нему судить нельзя, да и незачем. Есть отдельный показатель инфляции.
О росте снижении торговли тоже судить нельзя. Есть отдельные показатели.
На сумму среднего чека можно влияют как изменения цен, так и изменения доходов, изменения структуры потребления, развитие торговых сетей, сезонность.