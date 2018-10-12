Рамзан Кадыров трудоустроил жителя Чечни, который бросил банку в пассажира столичного автобуса с криком «Ахмат – Сила». Теперь Турпал Хасиев будет заниматься благоустройством улиц Грозного.

Кадыров решил отреагировать на слова Турпала Хасиева, сказанные им в эфире телеканала «Грозный». Как написал глава Чечни в своем телеграме, молодой человек сообщил, что выехал в Москву, чтобы найти работу. После этого, отметил Кадыров, к студии приехал начальник муниципального предприятия СУРСАД и забрал Хасиева на новое рабочее место. Это было сделано, чтобы он «не утруждал себя поисками работы», написал глава Чечни. По его словам, теперь Хасиев будет убирать улицы и скверы, высаживать цветы и вовремя их поливать. В заключении Кадыров сказал, что любой житель Чечни обязан помнить правила поведения в обществе, а к нарушителям «будет предъявлен спрос». Напомним, в среду появилось видео, на котором чеченец Турпал Хасиев бросил в подростка алюминиевую банку со словами «Ахмат – сила». В ответ на замечание подростка он посоветовал ему закрыть рот. После появления этого видео Кадыров потребовал от Хасиева явиться к нему вместе с родственниками первым рейсом.

Сам молодой человек записал видеообращение, в котором сказал, что сожалеет о своем поступке. Хасиев также отметил, что его сильно поругали родители и руководство Чечни.