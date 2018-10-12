Кадыров трудоустроил жителя Чечни, который бросил банку в пассажира столичного автобуса с криком «Ахмат – Сила»
Рамзан Кадыров трудоустроил жителя Чечни, который бросил банку в пассажира столичного автобуса с криком «Ахмат – Сила». Теперь Турпал Хасиев будет заниматься благоустройством улиц Грозного.
Кадыров решил отреагировать на слова Турпала Хасиева, сказанные им в эфире телеканала «Грозный». Как написал глава Чечни в своем телеграме, молодой человек сообщил, что выехал в Москву, чтобы найти работу. После этого, отметил Кадыров, к студии приехал начальник муниципального предприятия СУРСАД и забрал Хасиева на новое рабочее место. Это было сделано, чтобы он «не утруждал себя поисками работы», написал глава Чечни. По его словам, теперь Хасиев будет убирать улицы и скверы, высаживать цветы и вовремя их поливать. В заключении Кадыров сказал, что любой житель Чечни обязан помнить правила поведения в обществе, а к нарушителям «будет предъявлен спрос». Напомним, в среду появилось видео, на котором чеченец Турпал Хасиев бросил в подростка алюминиевую банку со словами «Ахмат – сила». В ответ на замечание подростка он посоветовал ему закрыть рот. После появления этого видео Кадыров потребовал от Хасиева явиться к нему вместе с родственниками первым рейсом.
Сам молодой человек записал видеообращение, в котором сказал, что сожалеет о своем поступке. Хасиев также отметил, что его сильно поругали родители и руководство Чечни.
Комментарии7
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ss2020 12 октября 2018 | 10:48
тут турпал сразу и отпал...любит чай и заниматься благоустройством улиц Магадана!)))
danko1 12 октября 2018 | 10:53
ss2020: Рамзан на публику работает, когда куда более громкие преступления его граждане постоянно по всей России творят, к тому же безнаказанно. Даже в Москве за стрельбу их не задерживают.
opiatnovyi63 12 октября 2018 | 10:50
А если бы тот чеченец крикнул " Сила Сибири"? Миллер бы устроил его на работу?
kirya666 12 октября 2018 | 10:57
Теперь чеченцы будут кидаться бутылками, чтобы быстрее найти работу и потусить с Кадыровым
oxlomon 12 октября 2018 | 11:03
Блин! Как-то некреативно Рамзан с хлопцем обошёлся. Я, прочтя заголовок, совсем уж было подумал, что его на место Рогозина определят. :(
asist 12 октября 2018 | 11:08
а мне нравится, нужно помогать воспитывать
nnikolay 12 октября 2018 | 11:16
Рамзан Ахматович!
Я понимаю, конечно, что Вы заботитесь об экологии Чеченской Республики и всякую грязь к себе не потащите, но не могла бы Вы ещё и вызвать в Грозный ту бабу, которая в трусах кривлялась на днях на МКАДе? Или прислать к ней хотя бы того парня с жестяной банкой? Да и футболисты московские совсем распоясались. Без Вас, похоже, никак...
Вы-то своих воспитываете, а как быть с московскими? Ваши смотрят на них и думают: "За что это нас так Рамзан?"