Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут полететь в космос весной следующего года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Москву. Накануне произошла авария ракеты носителя «Союз». По предварительным данным, неисправным оказался дренажный клапан, хотя перед стартом он прошёл все стадии проверки.