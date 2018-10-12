Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут полететь в космос весной следующего года
Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут полететь в космос весной следующего года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Москву. Накануне произошла авария ракеты носителя «Союз». По предварительным данным, неисправным оказался дренажный клапан, хотя перед стартом он прошёл все стадии проверки.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
consts 12 октября 2018 | 10:58
"Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут полететь в космос весной следующего года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Вместе с Рогозиным?
leonln1970 12 октября 2018 | 11:11
а могут и не полететь...