Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в московском СИЗО «Бутырка»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в московском СИЗО «Бутырка», подтвердил ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, спортсмены были доставлены в изолятор после судебного заседания, сейчас они размещены в так называемых карантинных камерах. Затем их переведут в обычные.
Суд решил, что Кокорин и Мамаев должны провести под стражей, как минимум, до 8 декабря. За участие в драках в центре Москвы им вменяют две статьи «Побои» и «Хулиганство».
Комментарии4
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kryimzdick 12 октября 2018 | 11:00
Достоевский сидел, Солженицын сидел, Ленин и Сталин сидели и эти посидят.
serge_moro 12 октября 2018 | 11:10
kryimzdick: Великолепная семерка футболистов-отморозков могла бы отметелить Тактарова или другого чемпиона мира. Эти ребята физически подготовлены и у 5 из 7 был поставлен удар. Единственный в мире кто бы мог отметелить всех семерых был Брюс Ли. Все остальные,включая Чака Норриса и других бойцов под большим вопросом. Еще раз повторю,что эти отморозки физически сильны и с ними мог бы справится только минимум 3 профессиональных боксера. Был такой боксер лучший в СССР -Валерий Попенченко. Так вот он уложил пятерых хулиганов,которые приставали к его женщине. Попенченко был лучший в мире среди любителей. Он был Олимпийским чемпионом. А вот бойца Тактарова ,который защищает этих уродов ,они бы избили бы ,как водителя и дали бы стулом по голове. Чтобы противостоять семерым нужно быть Брюс Ли. Иначе любого покалечат и Кличко и Валуева.Значения нет. Эти мрази заслуживают по-честному минимум пятерочку. Но,боюсь,что судья Путин даст им 2 года условно и никто не пикнет. Судья Путин решает все в стране..
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 11:03
Задолбали уже с этими двумя быдланами. Очередное шоу для неполноценных уровня Малахов и К°. "Скучно, девочки!"
kryimzdick 12 октября 2018 | 11:05
abu_vgrobu: Это очень важный вопрос в силу их известности и авторитетности в определенных кругах ( у футбольных фанатов). Вопрос общественной безопасности и равенства всех перед законом. Если отпустить этих - страна потонет в насилии гораздо раньше, чем того хотелось бы.