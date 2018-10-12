Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в московском СИЗО «Бутырка», подтвердил ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, спортсмены были доставлены в изолятор после судебного заседания, сейчас они размещены в так называемых карантинных камерах. Затем их переведут в обычные.

Суд решил, что Кокорин и Мамаев должны провести под стражей, как минимум, до 8 декабря. За участие в драках в центре Москвы им вменяют две статьи «Побои» и «Хулиганство».